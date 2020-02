Ban nhạc Hàn không được trả lương suốt 3 năm

Theo Newsen, ban nhạc nam bốn thành viên The Rose đã đệ đơn lên tòa án kiện công ty chủ quản J & Star Company. Trong đơn, nhóm yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền giữa đôi bên với lý do chịu nhiều thiệt thòi khi làm việc dưới trướng công ty này.

Cụ thể, The Rose cho hay khi ký hợp đồng thì công ty hứa hẹn rằng sẽ trả tiền doanh thu phù hợp hằng tháng. Tuy nhiên, các chàng trai chưa nhận được đồng nào suốt 3 năm kể từ khi ra mắt đến nay. Ngoài ra, The Rose còn tố J & Star Company buộc nhóm thực hiện lịch trình kín mít dù không trả lương. Gần đây nhất, nhóm bức xúc khi công ty tự ý lên lịch khởi động tour diễn qua 17 thành phố nước Mỹ trong năm 2020 mà không có sự đồng ý từ bất kỳ thành viên nào.

Vì những lý do trên, The Rose đã quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động của mình để tập trung theo đuổi vụ kiện chống lại J & Star Company. Trong thông báo gửi đến truyền thông, các nam nghệ sĩ chia sẻ: “Chúng tôi hi vọng chấm dứt hợp đồng với công ty càng sớm càng tốt. Nhóm cũng xin lỗi người hâm mộ vì việc này”. Đồng thời, mỗi người còn còn cập nhật ảnh chụp màn hình bài viết về vụ kiện trên trang cá nhân, ngầm thông báo đến fan.

Nhóm được fan ủng hộ trong cuộc chiến chống lại công ty quản lý ẢNH: INSTAGRAM NV

J & Star Company cũng nhanh chóng đáp trả những tố cáo của The Rose. Công ty nhấn mạnh không hề vi phạm hợp đồng và khẳng định đã cung cấp đầy đủ giấy tờ thanh toán tiền nong cũng như thảo luận công việc với các thành viên trước đó, chứ không hề tự ý đưa ra lịch trình. Công ty cũng cho hay sẽ xem xét các điều khoản pháp lý để yêu cầu The Rose bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm hình sự.

The Rose là một ban nhạc gồm bốn thành viên: Woo Sung, Do Joon, Ha Joon và Jae Hyung. Sau khi ra mắt vào tháng 8. 2017, nhóm tổ chức concert ở nhiều quốc gia và đạt thành công lớn. The Rose gần đây cũng đã thu hút được sự chú ý khi xuất hiện trên chương trình Super Band (JTBC).