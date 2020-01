Ban nhạc huyền thoại Modern Talking trở lại Việt Nam cùng 'nữ hoàng disco' Sandra

Đây là lần thứ 3 Modern Talking trở lại Việt Nam, điều này không chỉ khẳng định sức hút của ban nhạc đối với những fan hâm mộ Việt, mà còn thể hiện cả tình cảm rất đặc biệt của ban nhạc huyền thoại dành cho Việt Nam. Ở hai lần trước, Modern Talking đã làm khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình trở thành một “chảo lửa”, khán giả cùng nhau đứng dậy hát, “quẩy” tưng bừng cùng ban nhạc.

Sandra Ann Lauer sinh tại Saarbrücken, Đức. Cô mang trong mình 2 dòng máu Pháp - Đức và sở hữu một vẻ đẹp mong manh, nữ tính với gương mặt cực kỳ quyến rũ cùng với giọng hát tươi sáng Ảnh: BTC cung cấp

Từng lỡ hẹn khán giả Việt Nam năm 2017, Sandra Ann Lauer không giấu được sự háo hức cho lần trình diễn này. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng disco" hay “thiên thần tóc xù” với chiếc má lúm đã làm hàng triệu triệu trái tim các chàng trai trẻ cuồng mê, ngẩn ngơ một thời. Nếu như Modern Talking vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, từng làm mưa làm gió trong lòng nhiều người Việt bằng những ca khúc disco sôi động hay làm "điên đảo" trái tim các quý cô một thời bởi vẻ điển trai và lãng tử của hai thành viên ban nhạc thì Sandra lại như một thứ “bùa mê” đối với các chàng trai năm ấy khi yêu vẻ nóng bỏng, kiêu sa và đầy phóng khoáng cùng giọng hát mê hoặc của cô.

Với phong cách biểu diễn nóng bỏng và gợi cảm, cùng những ca từ ngọt ngào trong những giai điệu sôi động I'll Never Be, Maria Magdalena, Everlasting Love, Hiroshima, In The Heat of The Night, Little Girl, Midnight Man, Heaven Can Wait… Sandra được dự báo sẽ đem đến cho thế hệ 6X, 7X những cảm xúc thật khó quên.