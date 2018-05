Ban nhạc huyền thoại Queen được tái hiện trên màn bạc

Ban nhạc rock Queen được thành lập năm 1970, đến nay vẫn còn hoạt động nhưng đã trải qua rất nhiều thăng trầm và thay đổi thành viên. Bộ phim Bohemian Rhapsody là những thước phim kể về hành trình 15 năm hoạt động nghệ thuật của ban nhạc trong thời kỳ đỉnh cao.

Ngày 15.5, trailer phim đã được tung ra, chinh phục khán giả từ màu phim hoài niệm, kiểu tóc đặc trưng của các thành viên ban nhạc cũng như thời trang thịnh hành những năm 1990, và đặc biệt là những ca khúc ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Bộ phim do 20th Century Fox đầu tư sản xuất.



Bohemian Rhapsody là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm Queen. Hành trình 15 năm bắt đầu từ khi những chàng trai trẻ say mê âm nhạc gặp gỡ và lập nên nhóm nhạc của London, rồi thành danh và có những buổi diễn thu hút hàng triệu khán giả. Trong đó, đêm nhạc gây quỹ Live Aid nổi tiếng vào năm 1985 cũng được tái hiện vô cùng sống động và chân thật.

Phim cũng khắc họa đời tư đầy phức tạp của giọng ca chính Freddie Mercury. Ông là người lưỡng tính và mắc bệnh AIDS, để rồi qua đời vào năm 1991. Thông qua trailer, khán giả có thể thấy những hình ảnh chứa đựng nhiều ký ức đẹp đẽ và thứ âm nhạc đầy say mê của Queen. Bên cạnh Bohemian Rhapsody, khán giả sẽ được sống lại với những giai điệu như We Will Rock You, We Are the Champions…

Tạo hình của ban nhạc Queen trong phim... ... và ngoài đời thực



Dự án Bohemian Rhapsody được "manh nha" từ năm 2010, nhưng vấp phải nhiều khó khăn. Đầu tiên, Bryan Singer được chọn làm đạo diễn và ông tuyển Rami Malek cho vai chính Freddie Mercury. Đến những ngày cuối năm 2017, vị đạo diễn này bị sa thải do thường xuyên vắng mặt trong hơn 2 tháng ghi hình ở Anh, đồng thời thường xuyên mâu thuẫn với ê-kíp làm phim cũng như bị tố cáo quấy rối tình dục. Dexter Fletcher được chọn thay thế.

Danh hài Sacha Baron Cohen được chọn vào vai tay trống Roger Talor nhưng lại bỏ vai vì bất đồng trong cách thể hiện nhân vật. Diễn viên Ben Whishaw đã "nhặt" vai diễn này nhưng rồi cũng rời dự án. Vai diễn này đến tay diễn viên thứ ba mới có thể hoàn tất, ấy là Ben Hardy.

Các diễn viên khác góp mặt trong bộ phim về ban nhạc huyền thoại nước Anh còn có: Gwilym Lee (vai Brian May - guitar chính), Joseph Mazzello (vai John Deacon - chơi guitar bass), Aidan Gillen (vai John Reid - ông bầu của ban nhạc trong giai đoạn đầu)…

Bohemian Rhapsody dự kiến khởi chiếu vào ngày 2.11.