Bán quần áo online, diễn viên Ly Na Trang: 'Tôi không cần sĩ diện mà chết đói'

Là gương mặt phủ sóng phim ảnh phía Nam, Ly Na Trang gặt hái được không ít thành công trong những năm vừa qua với các vai diễn trong Trận đồ bát quái, Điện thoại tình yêu, Thế thái nhân tình, Tía ơi đừng say, Vòng vây hoa hồng, Những khúc sông dậy sóng, Thiên Thần 1001… Sau nhiều năm cống hiến, Á quân Gương mặt điện ảnh 2017 may mắn gây tiếng vang với vai An Hạ trong phim Mật mã hoa hồng vàng, giúp cô nhận được đề cử Mai vàng, Ngôi sao xanh...