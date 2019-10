Bản sao nhí bàn về chuyện H'Hen Niê mang dép tổ ong dù là hoa hậu

Tập 2 Én vàng học đường 2019 lên sóng với màn tranh tài của Hồng Ân, Trúc Hà, H’Mai, Tú Vy, Minh Trí và Ngọc Nam. Bằng sự thông minh, bản lĩnh, các thí sinh nhí mang đến cho khán giả những câu chuyện về các nhân vật có sức ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động của mình dưới sự đánh giá của MC Phương Hiếu, MC Liêu Hà Trinh, MC Phương Uyên và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Trong phần thi của mình, H'Mai còn nhắc lại nguyên văn lời phát biểu của chân dài sinh năm 1992 tại đấu trường quốc tế: “Tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục . Đứng tại đây, tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được”. Theo H'Mai, chính những lời chia sẻ này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến em. Thí sinh nhí khẳng định đến với Én vàng học đường năm nay để thể hiện bản thân. Cuối phần thi, H’Mai mượn câu nói của đàn chị: “I can do it, you can do it" để truyền động lực đến những bạn trẻ loay hoay với đam mê của mình.