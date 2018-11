Ban tổ chức ‘Hoa hậu Trái đất’ chính thức lên tiếng về scandal quấy rối tình dục

Theo phản ánh của các người đẹp Jaime Vanden Berg (Canada), Abbey Anne Gyles Brown (Anh) và Emma Sheedy (Guam), ban tổ chức đã không đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham dự cuộc thi vì khi họ trình báo sự việc, chuyện quấy rối vẫn tiếp tục tái diễn. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, phía Miss Earth cho biết họ đã chia các đại diện sắc đẹp thành ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm được hỗ trợ bởi ba người quản lý và ba cảnh sát thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines. Ban tổ chức cũng khẳng định khi bắt đầu cuộc thị, đội ngũ quản lý mỗi nhóm đã thông tin đến các thí sinh về những lưu ý khi tham gia Hoa hậu Trái đất gồm: nơi lưu trú, giờ giấc sinh hoạt, cách bảo vệ tư trang, tài sản. Đại diện ban tổ chức cũng lưu ý các thí sinh không được tin hoặc phải phớt lờ những người không nằm trong ban giám khảo hay đơn vị tổ chức. Ngoài ra, các người đẹp cần báo ngay cho quản lý nhóm hoặc cho cảnh sát phụ trách khi họ gặp phải bất kỳ vấn đề gì về an toàn, an ninh của cá nhân hay cả nhóm.