Bạn trai cũ nữ diễn viên ‘Vườn sao băng’ vạch mặt nhân chứng Yoon Ji Oh

Tối 23.5, SBS funE đã đăng tải một bài phỏng vấn bạn trai cũ của Jang Ja Yeon. Người đàn ông không lộ mặt mà chỉ tiết lộ mang họ Choi và bằng tuổi nữ nghệ sĩ. Anh cho biết họ đã hẹn hò được khoảng 1 năm và chia tay 1 tháng trước khi cô tự tử. Sau khi cô qua đời, dựa trên danh sách những tin nhắn và điện thoại mà cả hai trao đổi, cảnh sát đã nhiều lần triệu tập anh đến thẩm vấn hỗ trợ điều tra.

Đây là lần đầu tiên anh Choi công khai lên tiếng về người yêu cũ. Đặc biệt, anh tỏ thái độ phẫn nộ khi đề cập đến nhân chứng Yoon Ji Oh. Anh chia sẻ: “Gần đây tôi có đọc bài báo về một cô diễn viên tuyên bố rằng mình là bạn thân của Jang Ja Yeon. Lúc nghe cô ta bảo “Tôi nghĩ Jang Ja Yeon bị cưỡng dâm”, “Cô ấy có thể bị chuốc thuốc”… tôi cảm thấy cô Yoon này đã đi quá giới hạn rồi. Điều tối thiểu tôi có thể làm bây giờ là không để Ja Yeon bị phỉ báng thêm”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILIAN Yoon Ji Oh từng được xem là người hùng khi dám đứng lên làm chứng và thực hiện biểu tình vì Jang Ja Yeon

Anh Choi cũng khẳng định bản thân muốn biết sự thật đằng sau cái chết của nữ diễn viên quá cố hơn bất kỳ ai, nhưng anh không thể tin Yoon Ji Oh. Anh nói: “Tôi không thể đọc một bài báo nào có tên Jang Ja Yeon vì tôi sợ. Nhưng Yoon Ji Oh, người chẳng biết gì về tình huống diễn ra vào thời điểm đó, lại đưa ra thông tin bất lợi về phía Jang Ja Yeon như chuyện cô ấy bị đánh thuốc mê, lạm dụng tình dục, buộc phải phục vụ đồ uống, hay trở thành công cụ giải khuây”.

Bạn trai cũ của sao phim Vườn sao băng không giấu được cảm xúc: “Tôi và những người thân với Jang Ja Yeon chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến tên Yoon Ji Oh. Vậy mà Yoon Ji Oh có thể xuất bản một cuốn sách về Jang Ja Yeon và sản xuất như một món hàng hóa? Thật tàn nhẫn”. Ngoài ra, anh Choi cũng gián tiếp cho rằng Yoon Ji Oh nói dối việc trở thành mục tiêu ám sát khi đứng ra làm chứng. Anh nhấn mạnh: “Tất cả những người gần gũi với Jang Ja Yeon và tiếp nhận thẩm vấn với vai trò nhân chứng chưa bao giờ bị đe dọa hay theo dõi gì cả”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI Người yêu cũ của Jang Ja Yeon lên tiếng: ''Tôi chưa bao giờ nghe đến tên Yoon Ji Oh"

Nói về người đẹp sinh năm 1980 với SBS funE, anh Choi miêu tả cô có lòng tự tôn cao và tính cách tươi sáng. Anh bổ sung: “Jang Ja Yeon mà tôi biết sẽ không bao giờ phục vụ tình dục cho bất cứ ai vì tiền. Bạn bè và tôi cũng không tin nghi vấn Jang Ja Yeon nghiện ma túy”. Anh Choi cũng bồi hồi nhớ lại giai đoạn cặp đôi yêu nhau: “Chúng tôi gặp nhau năm lần một tuần và còn đến nhà của nhau. Tôi đã nhiều lần gặp chị và anh trai ở nhà cô ấy”. Anh Choi kể thêm: “Trước khi chia tay, Ja Yeon thổ lộ bản thân gặp một số vấn đề với công ty quản lý của mình. Cô ấy mơ ước được phát triển như một nữ diễn viên thực thụ. Cô ấy chịu rất nhiều áp lực bởi vì phải tìm kiếm một vai diễn khác sau Boys Over Flowers”.

ẢNH: INSTAGRAM NV Yoon Ji Oh (phải) khoe ảnh chụp thân thiết với Jang Ja Yeon (trái) trên trang cá nhân

Sau khi đường ai nấy đi, Jang Ja Yeon cũng thường tâm sự với Choi và tiết lộ đang uống thuốc vì thiếu ngủ. Cô thường xuyên than: “Em kiệt sức rồi”, “Em muốn chết”… Trước lúc tự sát 1 ngày, cô bảo: “Em xin lỗi, em chỉ có thể nói xin lỗi với anh”. Do đó, anh Choi cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ bạn gái cũ dù từng khuyên nhủ cô không nên làm điều dại dột.

Tháng 3.2009, Jang Ja Yeon đột ngột tự sát bằng cách treo cổ tại nhà riêng. Cô để lại thư tuyệt mệnh tố cáo nhiều người đẩy mình đến bước đường cùng khiến công chúng Hàn Quốc bàng hoàng. Cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành, nhưng 10 trong số các nhân vật trên được phán vô tội, còn chủ tịch công ty và quản lý của Jang Ja Yeon chỉ nhận án tù treo.

Tháng 4.2018, Ủy ban các vấn đề về quá khứ thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc được chỉ định làm rõ lại vụ án. Trải qua hơn 13 tháng, kết quả cuộc tái điều tra lần này cũng không thể lấy lại công bằng cho Jang Ja Yeon. Do thiếu bằng chứng, hết hạn khởi tố… nên cơ quan chức năng không thể mở rộng điều tra thêm về lùm xùm xoay quanh cái chết của cô. Phía Ủy ban chỉ có thể yêu cầu công tố xem xét điều tra lại Kim Jong Seung, CEO The Contens Entertainment, công ty quản lý cũ của Jang Ja Yeon, tội khai man.