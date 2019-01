Bạn trai kém 12 tuổi bật khóc khi Thanh Hà cầu hôn

Chiều 7.1, Thanh Hà tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của mình sau 2 năm ấp ủ. Kết thúc sự kiện, nữ ca sĩ hải ngoại chủ động cầu hôn bạn trai, đồng thời tháo chiếc dây chuyền trên cổ để trao cho người đàn ông đã đồng hành cùng mình trong suốt nhiều năm qua. Lẽ ra cặp đôi đã tổ chức đám cưới hồi giữa năm ngoái nhưng vì lý do sức khỏe của mẹ chồng không tốt nên đã trì hoãn.

Thanh Hà tháo dây chuyền làm tín vật cho người yêu Roland vô cùng bất ngờ trước kế hoạch của bạn gái Anh quỳ gối và xúc động trước tình cảm của bạn gái gốc Việt Ảnh: Lê Ngọc Trường Cả hai chênh nhau một con giáp nhưng vô cùng ăn ý trong công việc và hiểu nhau

Trước khi chương trình bắt đầu, Thanh Hà khá run, nhiều lần bật khóc. Cô lý giải là do ca khúc Mới mẻ nào cũng ngọt ngào của Mr. Siro quá giống tâm trạng. Mãi sau màn cầu hôn, những người có mặt mới vỡ lẽ ra, sự hồi hộp của Thanh Hà là có lý do đặc biệt. Chỉ một đêm trước khi diễn ra chương trình, chị và ê-kíp đã lên kế hoạch cho một buổi cầu hôn đặc biệt dành cho người yêu Roland Casiquin Jr.. Từ khi về nước hoạt động, Thanh Hà luôn có sự đồng hành của Roland, và đây là lần đầu tiên kế hoạch cầu hôn được chị hoạch định và cũng chính là người chủ trì cho hoạt động này. Đó cũng là lý do Thanh Hà không thể hoàn toàn tự tin như mọi lần đứng biểu diễn trước khán giả.

Trước đó, Thanh Hà đã hai lần đổ vỡ và có một con gái đang sống tại Mỹ. Chị tâm sự rất sợ kết hôn lần nữa vì không may mắn. Tuy nhiên tình yêu bền bỉ của chuyên viên âm thanh gốc Philippines đã khiến nữ ca sĩ Sợ yêu thay đổi suy nghĩ về chuyện lập gia đình thêm lần thứ ba.