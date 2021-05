Bánh mì ông Màu ra mắt phần 2

Mới đây, ê kíp sản xuất đã chính thức tung poster, giới thiệu phần 2 của phim (dự kiến 70 tập), lên sóng HTV7 lúc 19 giờ 55 thứ hai đến thứ năm hằng tuần từ 14.6.

Phần 2 bộ phim lấy bối cảnh cuộc sống của thế hệ con cháu vào 20 năm sau, vì thế các nhân vật cũng sẽ già đi. Các nhân vật phần 1 giữ lại có: ông bà Màu vẫn sẽ do NSND Thanh Nam và nghệ sĩ Hoài An đảm nhận, chàng trợ thủ đắc lực của ông Màu - Minh Dừa vẫn sẽ do diễn viên Khương Dừa thủ diễn… Đặc biệt, cậu bé Ken lanh lợi, đáng yêu ngày trước nay khôn lớn, sẽ do Lý Bình đảm nhận. Phim còn có sự xuất hiện trở lại của các diễn viên Hồ Bích Trâm , Ngô Phương Anh trong những nhân vật hoàn toàn mới, cùng những nhân tố mới: Lương Thế Thành, Huy Cường, Trương Quỳnh Anh, Đàm Phương Linh ...