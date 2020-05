Bánh mì, phở xuất hiện trong dự án nghệ thuật trực tuyến ở Úc

Trong bối cảnh các quán ăn, nhà hàng châu Á ở Úc chịu ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19 bùng phát, Michael Souvanthalisith và Muriel-Ann Ricafrente (chủ công ty thiết kế Sydney Studio Mimu) vừa thực hiện dự án nghệ thuật More of Something Good nhằm quảng bá ẩm thực châu Á. Dự án như một dạng thực đơn trực quan sinh động, với các bức vẽ món ăn châu Á yêu thích trên khắp Melbourne và Sydney do các họa sĩ minh họa gửi về. Trang web moreofsomethinggood.com được mô tả giống như “một bức thư tình” dành cho ẩm thực châu Á phong phú ở xứ chuột túi, trong đó xuất hiện hình ảnh phở bò, bánh mì xíu mại quen thuộc của người Việt