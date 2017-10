Sau khi đoạt quán quân The Remix 2017, Bảo Thy ra mắt một loạt hit sôi động như Give me your love - phiên bản vũ điệu "thả tim", Là con gái phải xinh, I need love. Lần trở lại này với sở trường pop - ballad từng làm nên tên tuổi của mình, Bảo Thy chia sẻ cô đã rất áp lực để tìm được một ca khúc ballad thực sự yêu thích để ra mắt.

Xem qua hết một lượt những ca khúc đang có trong tay, Bảo Thy chợt nhớ đến một ca khúc do Hamlet Trương sáng tác, đã phối khí hoàn chỉnh. Nhưng thời điểm đó lại rơi vào lúc Bảo Thy gặp nhiều trục trặc trong sự nghiệp nên chưa thu âm được bài hát đó. “Thy nhanh chóng liên hệ với Hamlet Trương ngay để bàn bạc và chỉnh sửa lại phù hợp với cảm xúc người nghe ở thời điểm hiện tại. Thy đánh liều thử nghiệm một cách phối hoàn toàn khác với bản gốc với giai điệu sau giang tấu dồn dập để mang lại sự mới lạ cho ca khúc ballad này. Thy biết mình lại mạo hiểm đấy nhưng Thy nghĩ rằng nếu ballad cứ buồn và nhịp điệu đều quá sẽ không ấn tượng. Nói thật, đến giờ Thy vẫn còn run lắm và mong chờ hiệu ứng từ khán giả”.

Nói về cảm xúc khi thể hiện Yêu anh, yêu bình yên, Bảo Thy tâm sự rạng sáng 20.10: “2 giờ sáng. Thy thẫn thờ do thiếu ngủ trầm trọng vẫn đang lọ mọ vào đọc hết tất cả các comment của mọi người. Lý do là Thy đã quyết định làm mới hoàn toàn bài hát này bằng một bản phối khá lạ so với dòng nhạc ballad, sau giang tấu sẽ là một giai diệu hơi dồn dập. Lúc Thy quyết định như vậy thì mọi người trong ê-kíp ai cũng nói như vậy liều quá... Với âm nhạc đa màu sắc như thị trường hiện nay, không ai dám khẳng định bài hát của mình sẽ thành hit hay không. Đối với Thy quan trọng nhất là bài hát của mình từng câu từng chữ ai nghe xong cũng có cảm xúc đọng lại, và vui nhất là cái sự liều và lỳ của Thy một lần nữa được mọi người thương. Khen hay chê Thy cũng đều đón nhận bằng sự trân trọng để lại nỗ lực cho sản phẩm kế tiếp".

Không chỉ chiêu đãi fan bằng sản phẩm âm nhạc, Bảo Thy còn mang đến một hình ảnh mới mong manh, gợi cảm. Từ đây đến cuối năm, Bảo Thy "hứa" sẽ có tiếp tục "mạo hiểm" với ít nhất 2 dự án âm nhạc dành cho khán giả.

Thùy Linh

Ảnh: Milor Trần