Bảo Thy nói gì về tin đồn sắp kết hôn với bạn trai đại gia?

Xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc tại TP.HCM, Bảo Thy khiến nhiều người thích thú khi trình diễn cùng Vương Khang hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Please tell me why. Không chỉ khiến khán giả yêu thích vì màn trình diễn bùng nổ, nữ ca sĩ còn được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Trên trang cá nhân, giọng ca Ngộ nhận cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch ở nhiều nơi. Đồng thời, cô không ngại thử sức mình với lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm.