Bắt được nghi phạm giết nam diễn viên Mỹ Thomas Jefferson Byrd

Theo The New York Times ngày 16.10, cảnh sát thành phố Atlanta vừa vây bắt thành công nghi phạm liên quan đến cái chết của nam diễn viên Thomas Jefferson Byrd vào hôm 14.10. Theo tiết lộ từ The New York Times, danh tính của người đàn ông này là Antonio Demetrice Rhynes, 30 tuổi. Cảnh sát Atlanta đã truy lùng tung tích của nghi phạm này dựa vào các bằng chứng và dấu vết tại nơi công cộng của hắn, đồng thời sử dụng một máy bay không người lái (drone) để truy lùng tận hang ổ của nghi phạm.