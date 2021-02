Bảy bà già đi chùa - Truyện ngắn của Phạm thị Ngọc Liên

Chùa, nơi các bà đến, xa thành phố hơn hai trăm cây số, nằm trên độ cao hơn tám trăm mét, giữa hàng ngàn gốc mai và vô số các loại cây khác, kể cả cây kơnia. Các bà mắt tròn mắt dẹt, thi nhau gọi tên cây mình biết. Tới đây thì phải đặt tên theo cá tính của mỗi người cho dễ nhớ. Bà bốn mươi gọi là Em Út, dễ rồi. Còn lại là bà Chị Cả, tính theo số tuổi. Bà khư khư máy ảnh trên cổ, tính hay mơ mộng, gọi là Mộng Mơ. Rồi đến bà Tần Tảo vì hay lo lắng cho mọi người, bà Cây Học do hỏi đến cây gì bà cũng biết, bà Sắc Sảo vì nói câu nào ra câu nấy và bà Tuyệt Vọng do có một “sự tích” về nhan sắc. Trong công cuộc gọi tên cây của nhóm, bà Cây Học và bà Sắc Sảo luôn phải “chỉnh đốn kiến thức” cho bà Tần Tảo và bà Mộng Mơ do trình độ thẩm cây ù ù cạc cạc, nhầm cây bàng ra cây lộc vừng, phong lan ra địa lan nên hành trình khám phá cây luôn vang lên tiếng mắng mỏ, dạy bảo và tiếng cười ha hả, rinh rích…, nói chung rất buồn cười. Nghe các bà trò chuyện, ai dám bảo đó là các bà già? Của đáng tội, thật ra các bà chưa già lắm, đúng hơn là chưa chịu già. Có lần MC trên ti vi đọc tin tức gì có câu “cụ bà sáu mươi tuổi” làm các bà vừa giận vừa buồn cười. Cụ á? Cứ đi theo các cụ đây một chuyến leo núi xem ai bở hơi tai trước nhé.