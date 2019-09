Bé Bảo An: Thích showbiz nhưng 'né' mạng xã hội

Bảo An tên thật là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006. Nổi tiếng từ năm 3 tuổi khi tham gia văn nghệ ở nhà thiếu nhi quận 3, Bảo An hiện sở hữu hàng trăm triệu view trên YouTube với loạt MV Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít, Mẹ ơi tại sao... mà các ca sĩ lớn phải ganh tị. Bước vào tuổi 13, Bảo An có nhiều thay đổi về ngoại hình và chất giọng, song tính cách vẫn hồn nhiên, hòa đồng, được mọi người yêu mến. Đắt show ở sân khấu ca nhạc thiếu nhi, quảng cáo nhãn hàng... nhưng thu nhập của Bảo An có được từ công việc nghệ thuật đều do bố mẹ em quản lý. Khi cần gì, cô bé sẽ hỏi xin ba mẹ và chi tiêu khá tiết kiệm.

Bé Bảo An đi diễn Tết Trung thu 2019 Ảnh: CTV

Đặc biệt, dù được hâm mộ và yêu thích, Bảo An không dùng mạng xã hội. Trang Fanpage của bé do mẹ lập ra cũng chỉ đăng tải hình ảnh và lịch diễn của con gái cưng. Giọng ca nhí thừa nhận không thích mạng xã hội vì muốn có cuộc sống bình yên, bản thân cũng lười xây dựng hình ảnh, viết dòng trạng thái và đọc bình luận về mình. Tuy nhiên, Bảo An tiết lộ bé có Facebook Messenger hoạt động kín đáo, chủ yếu là để bạn bè trong lớp thông báo lịch học, làm bài nhóm, còn bản thân không quan trọng phải có trang riêng.

Hiện Bảo An đang học lớp 8 Trường quốc tế TIS TP.HCM, với học phí được tài trợ toàn phần, cho đến hết năm lớp 12. Bảo An tiết lộ do trong trường có khá nhiều ca sĩ nhí đi học như Bào Ngư, Gia Khiêm, Quỳnh Anh... nên bé không nghĩ mình là ngôi sao duy nhất được hâm mộ, và thấy bản thân cũng như mọi người. Nói về tương lai, Bảo An mong muốn đi du học và tiếp tục hoạt động với nghề ca hát, chứ không giải nghệ sớm như thần tượng "bé Xuân Mai".

Bé Bảo An khẳng định sẽ không giải nghệ sớm như chị Xuân Mai Ảnh: FBNV

Sao nhí chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Bước vào tuổi teen, con thấy có mấy bạn trai để ý nhưng con không thích. Điều con không vui là tuổi teen không còn hát nhạc con nít nữa. Có thể các MV sau không được view khủng như khi bé nhưng con không áp lực. Con là người rất lạc quan. Con tin mình còn nhiều thời gian để phát triển".

Bên cạnh các show event, Bảo An là một những ngôi sao nhí như Hà Mi, Ben Lee, Ben Hoàng Quân, Tina Trần, Hoàng Bách, Khánh Như nằm trong nhóm Mầm Chồi Lá, chương trình âm nhạc của POP Kids. Trung thu vừa qua, Bảo An dành thời gian đi diễn dể phục vụ các em nhỏ.