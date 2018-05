Benedict Cumberbatch tuyên bố bỏ vai nếu bạn diễn nữ nhận ít cát-sê

So với thời điểm 10 năm trước, khi cái tên Benedict Cumberbatch chỉ mới nổi lên như một hiện tượng nhờ sê-ri truyền hình Sherlock, thì nay chàng tài tử xứ sương mù đã có một lượng fan hùng hậu khắp thế giới. Để có thành công như ngày nay, nam diễn viên được mệnh danh “báu vật nước Anh” đã có những bộ phim lẫn những hành động khiến công chúng ngưỡng mộ.

Mới đây, tài tử 41 tuổi đã có chia sẻ gây nức lòng trên Radio Times. Anh cho rằng sẽ từ bỏ bất kỳ công việc nào nếu công ty trả lương không công bằng cho đồng nghiệp nữ.

"Cát-sê bình đẳng và một vị trí công bằng trong bảng phân vai là vấn đề trung tâm của chủ nghĩa nữ quyền. Hãy nhìn vào phần mình rồi hỏi xem các nữ diễn viên khác đang được trả bao nhiêu. Nếu cô ấy không được trả công bằng như những người đàn ông, tôi sẽ không tham gia", Benedict Cumberbatch cho biết.

Ảnh: Marvel Benedict Cumberbatch đang được yêu mến với vai diễn Doctor Strange

Chủ đề bình đẳng cát-sê được nói đi nói lại ở Hollywood nhiều năm nay, nhưng mới đây lại nóng lên khi một tạp chí tiết lộ rằng tài tử Mark Wahlberg kiếm được 1,5 triệu USD cho việc quay lại một phần phim All the Money in the World (sau vài tháng đóng máy), trong khi nữ diễn viên Michelle Williams chỉ nhận đúng 1.000 USD.

Cumberbatch khẳng định không chỉ nói suông mà công ty sản xuất phim của mình, SunnyMarch, cũng sẽ chi trả công bằng cho các sao nữ trong các dự án.

"Nếu cần phải lấy danh tiếng của tôi để có được các nhà đầu tư, thì chúng ta có thể sử dụng sự chú ý đó cho một loạt các dự án nữ quyền. Một nửa khán giả cả tôi là nữ", anh nói thêm.

Được biết không chỉ các nữ diễn viên mà Benedict Cumberbatch cũng chịu ảnh hưởng từ vụ bê bối tình dục của Harvey Weinstein. Trong vai trò là người sản xuất bộ phim Current War do Benedict Cumberbatch thủ vai chính, scandal của nhà sản xuất này khiến phim bị "nhập kho" đến tận bây giờ.

The Current War xoay quanh sự đối đầu của hai nhà phát minh đại tài là Thomas Edison (do Benedict Cumberbatch thủ vai) và George Westinghouse. Phim dự định ra mắt công chúng vào tháng 11 năm ngoái nhưng hiện bị tạm hoãn vô thời hạn.