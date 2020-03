Bị gọi tên vợ cũ khi đăng ảnh bên tình mới, NSƯT Chí Trung đáp trả cực gắt

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung đăng tải bức ảnh thân thiết cùng bạn gái Ý Lan kèm theo dòng chia sẻ: “Chung tay đẩy lùi Covid-19 ”. Cả hai diện trang phục giản dị, đeo khẩu trang kín để phòng dịch. Bức ảnh nhanh chóng nhận hơn 2.400 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khoảnh khắc hạnh phúc của diễn viên sinh năm 1961 và mong anh giữ sức khỏe, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19.

Tuy nhiên, một số antifan lại mang chuyện nam nghệ sĩ ly hôn ra để chỉ trích anh. Họ cho rằng việc Chí Trung đăng tải hình ảnh thân thiết cùng người mới trong thời điểm này là không phù hợp. Thậm chí, một số khán giả còn gọi tên nghệ sĩ Ngọc Huyền (vợ cũ của Chí Trung) dưới bài viết. Một tài khoản bình luận: “Ngọc Huyền trông trẻ thế". Đáp lại, nam nghệ sĩ thẳng thắn: “Ngọc Huyền và tôi đã ly hôn gần 3 năm. Đây là người yêu mới của tôi gần một năm nay, Ý Lan. Bạn có phải là cha xứ dòng đạo không để tôi xưng tội". Chưa dừng lại ở đó, khi bị nói không nghĩ cho cảm giác của các con, diễn viên sinh năm 1961 đáp trả: “Cứ nghĩ cho con cháu nhà bạn đi là phúc muôn đời cho cả họ nhà bạn rồi. Đừng tương thân tương ái chõ mũi vào nhà khác bạn nhé".

Bức ảnh tình cảm cùng bạn gái Ý Lan được nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ trên trang cá nhân Ảnh: FBNV

Thậm chí, dưới bài viết của nghệ sĩ Chí Trung còn có những bình luận ném đá anh và bạn gái mới. Khi một tài khoản nhận xét: “Lố bịch và nham nhở quá. Già còn ham cưa sừng. Đừng làm tổn thương kẻ từng yêu thương mình", thì nghệ sĩ Chí Trung lập tức nêu quan điểm: “Tôi không muốn chia tay Ngọc Huyền và đây là mong muốn của bạn ấy. Lúc nào cũng là đàn ông có lỗi và tôi ổn, bởi tôi chả coi bạn là cái quái gì. Khi chia tay xong gần một năm tôi mới yêu Ý Lan, nhưng chắc rằng với loại áp đặt suy nghĩ và thiểu năng trí tuệ như bạn khó mà hiểu được những sự thật dù đơn giản. Tôi chỉ muốn những người khác có đôi chút trí khôn và công bằng với cuộc sống hiểu được những điều đơn giản nhất, đó là duyên và nợ”.

“Tôi sẽ rất tôn trọng những anh chị và bạn hiểu đúng về hoàn cảnh mà cuộc đời tôi lâm vào nhưng cũng sẽ phản ứng quyết liệt với những kẻ chẳng hiểu gì về cuộc sống nhưng luôn áp đặt những mơ ước của riêng mình vào cuộc sống của người khác để rồi chê trách rủa xả. Xin lỗi, tôi cũng đã ở chợ trời hơn 10 năm nên cũng đừng nghĩ văn nghệ sĩ thì phải nhịn nhục hay ra vẻ đạo đức nửa mùa đâu. Chửi cũng ra phết và có học lắm đấy. Đừng khiêu khích Chí Trung này nhé mấy người đạo đức giả”, nam diễn viên chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Chí Trung thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước lời chỉ trích của cư dân mạng Ảnh: FBNV

Những bình luận của Chí Trung nhận được sự ủng hộ của khán giả. Nhiều người đồng tình với quan điểm anh đưa ra, cho rằng việc một số antifan bình luận khiếm nhã trong bài viết là thiếu lịch sự. Một tài khoản cho hay: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tất cả là duyên nợ, người trong cuộc mới hiểu được. Một số bình luận khó hiểu nhỉ. Anh Trung có sống cuộc đời của các bạn đâu, ơ kìa". “Hãy kệ thiên hạ đi anh. Nên nhớ anh đang hạnh phúc, còn ai rực lên kệ họ. Mình thấy mình không sai là tâm thoải mái rồi. Người ngoài chưa hiểu chuyện thì thôi không trách họ anh nhé. Bình tâm và tận hưởng hạnh phúc thôi nào", khán giả khác động viên.

Cách đây không lâu, thông tin Chí Trung và nghệ sĩ Ngọc Huyền đường ai nấy đi sau nhiều năm gắn bó khiến dư luận không khỏi hoang mang. Cùng thời điểm này, doanh nhân Ý Lan xác nhận chuyện hẹn hò diễn viên Táo quân. Trong chương trình Lời tự sự, nam diễn viên tiết lộ trước khi chia tay, cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau và cũng không hiểu nguyên nhân thật sự là gì. “Có thể là vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi quá lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho mọi người không chịu nổi khi về già. Có rất nhiều thứ nhưng tôi tôn trọng nên không nói ra. Chỉ đơn giản là hai người chúng tôi tự nguyện chia cách ra để có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ các con tôi cũng lớn, có gia đình và hạnh phúc riêng. Còn mình thì một mình sống, cơm niêu nước lọ, mình không an yên thì làm gì. Tôi không còn nhiều khát vọng hay mơ ước".