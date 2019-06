Bị hacker dọa tung ảnh nóng, nữ diễn viên xinh đẹp đáp trả bằng cách… tự đăng

Trong bài đăng trên Twitter, nghệ sĩ sinh năm 1997 đã đưa ra loạt ảnh chụp màn hình những tin nhắn đe dọa của hacker. Người đẹp cũng không ngần ngại để lộ những tấm hình nhạy cảm mà tin tặc cảnh báo sẽ phát tán lên trên mạng xã hội. “Suốt 24 giờ qua, tôi đã bị đe dọa bởi những bức ảnh khỏa thân của chính mình. Tôi cảm thấy bị theo dõi hay như ai đó đã lấy thứ gì quý giá mà bản thân tôi chỉ muốn một người đặc biệt nhìn thấy”, ngôi sao người Mỹ viết trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên phim Shake it up cũng tỏ thái độ cứng rắn: “Suốt thời gian dài, tôi đã để một người đàn ông lợi dụng hết lần này đến lần khác và giờ đã quá chán nản với việc đó. Vì vậy, tôi đã đưa ra quyết định này (tự đăng ảnh khỏa thân) để bản thân có thể ngủ ngon hơn tối nay và lấy lại quyền lực của mình. Không ai có thể kiểm soát được cuộc sống của tôi”. Không chỉ vậy, Bella Thorne còn gửi lời cảnh báo đến hacker rằng Cục điều tra Liên bang Mỹ sẽ sớm tóm được người này.

Ngôi sao đình đám một thời của Disney khẳng định sẽ không để ai kiểm soát mình song cô vẫn dành cho kẻ quấy rối sự cảm thông nhất định

Dẫu vô cùng bức xúc và tức giận vì bị xâm phạm đời tư, sao phim I still see you hiện đã bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Chia sẻ với The Hollywood Reporter vào chiều 16.6 (giờ địa phương), nữ diễn viên cho biết cô khá chắc chắn rằng hacker này là một kẻ chưa thành niên và không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi mà hắn gây ra. “Đây dường như chỉ là cậu nhóc 17 tuổi, mặc dù rất tức giận nhưng tôi chỉ muốn dạy cho nó một bài học. Dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ và tôi không muốn cuộc đời của nó bị hủy hoại chỉ vì những hành động thiếu suy nghĩ của bản thân”, người đẹp 22 tuổi chia sẻ.

Cô cũng có những phát ngôn bênh vực cho kẻ vừa đe dọa mình: “Cậu ta rõ ràng rất thông minh nên nếu được phát triển đúng hướng, người này có thể trở nên có ích cho cộng đồng. Bạn không thể xé nát cuộc sống của ai đó chỉ vì những mặt xấu trong khi họ vẫn còn những điểm tốt cần được phát huy”.

Bella Thorne sinh năm 1997 và là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ nước Mỹ. Người đẹp đóng phim từ năm lên 6 và hiện đã xuất hiện trong hơn 20 bộ phim truyền hình và khoảng 60 quảng cáo. Nữ diễn viên từng góp mặt trong các tác phẩm như: Frenemies, Buttermilk Sky, Wizards of Waverly Place, Midnight Sun… Đặc biệt, vai diễn Cece Jones của Bella Thorne trong loạt phim Shake It Up được khán giả biết đến hơn cả.

Bella Thorne không phải là trường hợp đầu tiên bị tin tặc quấy rối, đe dọa tung ảnh nóng lên mạng. Trong quá khứ, những mỹ nhân đình đám như Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza hay Kate Upton cũng đã trải qua trường hợp tương tự. Vào tháng 8.2018, George Garofano - hacker từng nhắm vào Jennifer Lawrence đã bị kết án 8 tháng tù vì hành vi nói trên.