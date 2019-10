‘Bi không sợ nữa’ đến Hà Lan tranh tài Liên hoan phim 48 giờ quốc tế

Danh sách giải thưởng năm 2019 Phim xuất sắc Nhất: Nhóm FGS – Bi không sợ nữa Phim xuất sắc Nhì: Nhóm Coda – Freeze Phim xuất sắc Ba: Nhóm Viseur – Đồng Vị Giải Triển vọng: Nhóm 30 Pictures of Moonlight – Phim One , và Nhóm After3Years – Phim Thương người đã cũ Đạo diễn xuất sắc nhất: Nhóm Coda – Phim Freeze Quay phim xuất sắc nhất: Nhóm Viseur – Phim Đồng Vị Kịch bản xuất sắc nhất: Nhóm FGS – Phim Bi không sợ nữa Hậu kì xuất sắc nhất: Nhóm FGS – Phim Bi không sợ nữa Nam diễn viên xuất sắc nhất: Wean Lê – Phim Freeze Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Yuki Trần - Phim Can’t stop loving you Âm thanh & Âm nhạc xuất sắc nhất: Nhóm Avalon – Phim Taken Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Nhóm Avalon – Phim Taken Diễn xuất nhóm xuất sắc nhất: Nhóm Viseur – Phim Đồng Vị Sử dụng Đạo cụ xuất sắc nhất: Nhóm The Rep Sử dụng Nhân vật xuất sắc nhất: Nhóm 30 Pictures of Moonlight – Phim One Sử dụng Lời thoại xuất sắc nhất: Nhóm After3Years – Phim Thương người đã cũ GIẢI PHỤ: Poster yêu thích nhất (bình chọn online): Nhóm Avalon Poster xuất sắc nhất: Nhóm Molly Trailer yêu thích nhất (bình chọn online): Nhóm Lát Cắt Team Trailer xuất sắc nhất: Nhóm The Orange Blues Video hậu trường yêu thích nhất (bình chọn online): Nhóm TATA Video hậu trường xuất sắc nhất: Nhóm The Orange Blues