'Bí mật Trường Sanh Cung' thừa nhận nhái theo 'Diên Hi công lược'

Lấy bối cảnh nơi hậu cung đầy sóng gió với những màn đấu đá căng thẳng của dàn cung tần mỹ nữ với nhau hòng giành được sự sủng ái của hoàng thượng, Bí mật Trường Sanh Cung là một bộ phim cổ trang hư cấu mang đậm màu sắc cung đấu.

Ảnh: BTC Cao Thái Hà diện chiếc đầm ôm bó sát, xẻ sâu phần chân, khoe thân hình quyến rũ

Đại diện nhà sản xuất cho biết ê-kíp đang rất mạo hiểm khi thực hiện phim cổ trang, bởi thể loại này đã không còn quá mới mẻ. Không tránh khỏi, dự án vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi tạo hình nhân vật và các tình tiết trong phim dễ làm khán giả liên tưởng đến bộ phim cổ trang Trung Quốc nổi tiếng Diên Hi công lược. Giải đáp thắc mắc về vấn đề này, đại diện nhà sản xuất cho biết: “Chúng tôi có phần cố tình để những tình tiết giống như Diên Hi công lược một chút, chúng tôi muốn bắt chước đi từ con đường của người ta. Thực ra để xây những viên gạch đầu tiên là những viên gạch mới hẳn là rất khó, nên chúng tôi chọn con đường đi từ cái người ta đã làm rồi và biến tấu nói khác. Có thể tập 1, 2 giống nhưng đến những tập sau chắc chắn sẽ khác. Còn nếu được so sánh với Diên Hi công lược thì chúng tôi cũng thấy đó là điều đáng mừng vì bộ phim đó đã quá thành công".