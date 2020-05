'Bị theo dõi-Bí mật an ninh mạng' - tự truyện cựu nhân viên CIA vừa có bản tiếng Việt

Edward Snowden sinh tại thành phố Elizabeth, Bắc Caroline, Mỹ. Anh là một kỹ sư hệ thống máy tính lành nghề, từng làm sĩ quan của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và làm nhà thầu cho Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA). Snowden từng được gợi cảm hứng cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng: Snowden (2016), Verax (2013), Citizenfour (2014). Anh đã nhận được nhiều giải thưởng về dịch vụ công, như giải Right Livelihood, giải "Người thổi còi" , giải Ridenhour cho Câu chuyện Sự thật và huy chương Carl von Ossietzky từ Liên đoàn Nhân quyền quốc tế…

Với Bị theo dõi-Bí mật an ninh mạng, chưa đầy một tháng phát hành, cuốn sách về gián điệp đã nhanh chóng được xếp vào bảng best-seller của The New York Times và In & E-Book Nonfiction. “Bị theo dõi có phần chạm đỉnh sớm hơn Snowden nghĩ, và hơn cả độc giả kỳ vọng”, tờ The New York Review of Books nhận định.