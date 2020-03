Biên đạo múa Damien Jalet và cuộc đối thoại hình thể

Biên đạo múa Damien Jalet lấy cảm hứng từ những hoạt động truyền thống và nghi lễ tôn giáo khắp thế giới Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, Damien Jalet từng cộng tác cùng nhiều tên tuổi lớn như ban nhạc Florence and the Machine trong ca khúc No Light, No Light (năm 2011), bắt tay với đạo diễn Luca Guadagnino ở dự án phim kinh dị Suspiria (tạm dịch: Vũ điệu tử thần) năm 2018, hay làm việc cùng ca sĩ Thom Yorke của nhóm Radiohead trong phim nhạc kịch Anima do Netflix phát hành năm 2018. Có lẽ kỷ niệm khó quên nhất với Damien Jalet là lần biên đạo múa cho ca sĩ Madonna.