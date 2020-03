Biên tập viên Mỹ bị sa thải vì phát biểu sai về Covid-19 trên truyền hình

The New York Times đưa tin kênh Fox Business (thuộc sở hữu Fox News) hôm 27.3 chính thức nói lời chia tay với biên tập viên Trish Regan. Nguyên do là trong chương trình phát ngày 9.3, Trish Regan khẳng định SARS-CoV-2 là một mưu đồ của đảng Dân chủ để luận tội Tổng thống Donald Trump. Cô cũng nhận định rằng chủng SARS-CoV-2 không tệ hơn virus cúm thông thường là bao. Bình luận này bị nhiều người, bao gồm đồng nghiệp của nữ biên tập viên tại Fox News, chỉ trích là gây hoang mang và vô trách nhiệm.

Quyết định sa thải khiến nhiều người bất ngờ

Chia sẻ về việc ra đi, Trish Regan cho biết: “Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Fox News. Trong thời điểm khó khăn hiện tại, tôi sẽ tập trung vào gia đình”. Trước đó, người dẫn chương trình Rush Limbaugh và Sean Hannity của Fox News cũng bị “tăm tia” sau khi thể hiện thái độ coi thường dịch Covid-19.

Ban lãnh đạo Fox News vốn quen với áp lực từ công chúng và hiếm khi thay đổi nhân sự dựa trên ý kiến dư luận. Vì vậy, quyết định sa thải Trish Regan khiến nhiều người bất ngờ. Fox Business đã thay thế chương trình Prime Time của Trish Regan bằng các chương trình được khán giả quan tâm. “Nhà đài cảm ơn sự cống hiến của Trish Regan trong những năm qua. Chúng tôi chúc cô ấy tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai” – The New York Times dẫn tuyên bố của Fox Business mới đây cho biết.

Người dân Trung Quốc xem cuộc tranh luận trực tiếp về chiến tranh thương mại giữa hai biên tập viên Trung Quốc và Mỹ qua điện thoại Ảnh: SCMP

Sau khi tốt nghiệp Học viện Phillips Exeter và Đại học Columbia, Trish Regan làm phóng viên tin tức kinh doanh cho đài CBS, CNBC và Bloomberg TV. Năm 2015, cô chuyển sang kênh Fox Business và được dẫn chương trình khung giờ vàng Prime Time vào năm 2019. Tự nhận mình là người khá thân thiết ông Trump, Trish Regan từng thực hiện hai cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Mỹ.

Tháng 5.2019, Trish Regan vướng vào một trận “khẩu chiến” với biên tập viên nổi tiếng Lưu Hân của Đài Truyền hình quốc tế Trung Quốc (CGTN) trong một chương trình đối thoại. Cuộc tranh luận về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung của cả hai từng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Hai người dẫn chương trình đối thoại khoảng 25 phút xoay quanh các vấn đề thuế quan, quyền sở hữu trí tuệ…