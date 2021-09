Billie Eilish, Justin Bieber và nhiều nghệ sĩ khác tham gia Lễ trao giải MTV VMAs 2021

Cùng tham gia danh sách ngôi sao dự lễ trao giải MTV VMAs 2021 còn có Billy Porter, Conor McGregor, Hailey Bieber, Fat Joe, Halle Bailey, AJ McLean và Ashanti. Nick Lachey, Rita Ora...

Barker - nghệ sĩ được đề cử cho hạng mục Best Alternative cho ca khúc transparentsoul cùng WILLOW - sẽ tham gia với Machine Gun Kelly để trình diễn ca khúc mới Papercuts.

Với danh sách những nghệ sĩ có mặt đã được xác nhận, người hâm mộ có thể được thấy vợ chồng Hailey và Justin Bieber biểu diễn tại MTV VMAs 2021, cùng với cặp đôi Megan Fox-Machine Gun Kelly bước trên thảm đỏ lễ trao giải.

Justin Bieber dẫn đầu số lượng với 7 hạng mục, vị trí thứ 2 là Megan Thee Stallion với 6 đề cử. Trong khi đó Billie Eilish, Doja Cat, Drake, Lil Nas X, Olivia Rodrigo nhận mỗi người 5 đề cử MTV VMAs 2021.

Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS nhận tổng cộng 5 đề cử nhờ sự bùng nổ của 2 ca khúc Dynamite và Butter, bao gồm Song of The Year (Ca khúc của năm), Best Pop (Ca khúc nhạc Pop xuất sắc), Best Kpop (Ca khúc Kpop xuất sắc), Best Choreography (Vũ đạo xuất sắc) và Best Editing (Biên tập xuất sắc). Những tên tuổi lớn như Taylor Swift và Ariana Grande gây bất ngờ khi chỉ nhận lần lượt 4 và 3 đề cử tại giải MTV VMAs năm nay.