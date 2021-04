'Bình yên' của nhạc sĩ Quốc Bảo sau 30 năm sáng tác

Bình yên được Quốc Bảo biên tập thành 3 phần chính gắn liền 3 giai đoạn sáng tác: tinh khôi, độc thoại và bình yên, với các ca khúc đã in sâu trong lòng người ái mộ: Em về tinh khôi, Ngồi hát ca bềnh bồng, Còn ta với nồng nàn, Tim anh trôi về em… cùng những tâm sự của tác giả và các ca sĩ về đời sống, âm nhạc, tình yêu.

Dịp này, đĩa than ca khúc Quốc Bảo - sản phẩm đặc biệt phiên bản giới hạn số lượng được phát hành, là tuyển tập 9 ca khúc do chính nhạc sĩ Quốc Bảo tuyển chọn, hòa âm, phối khí với giọng hát Hà Trần, Bằng Kiều, Lê Hiếu, Nguyên Hà. Đĩa than được sản xuất bằng công nghệ của Nhật Bản. Đồng thời, 1.000 CD 30 năm ca khúc Quốc Bảo cũng được giới thiệu tới công chúng.