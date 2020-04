‘Black Panther’ Chadwick Boseman gây lo lắng với vẻ ngoài hốc hác

Đã có nhiều đồn đoán liên quan đến ngoại hình khác lạ của Chadwick Boseman . Đầu năm nay, nam diễn viên xác nhận tham gia sêri phim truyền hình The black child - trong đó anh đảm nhận nhân vật nô lệ. Chính vì thế, nhiều người hâm mộ đặt ra giả thuyết Boseman bắt buộc phải giảm cân để phù hợp với vai diễn.

Vào tháng 2.2020 khi xuất hiện tại giải NBA All Star Weekend ở Chicago, ngôi sao 43 tuổi trông vẫn khỏe mạnh và đầy đặn nên khi những hình ảnh hốc hác của Boseman xuất hiện, không ít cư dân mạng đã bất ngờ vì sự thay đổi nhanh chóng.

Nam diễn viên khi ngồi trên ghế khán đài tại giải NBA All Star Weekend ở Chicago tháng 2 năm nay

Boseman có được vai diễn điện ảnh đầu tay với nhân vật cầu thủ đá bóng huyền thoại Floyd Little trong phim chính kịch The Express của đạo diễn Gary Fleders và bắt đầu quen mặt với khán giả khi hóa thân thành huyền thoại làng bóng chày Jackie Robinson trong phim 42 của Warner Bros. Tuy nhiên, bước đột phá trong sự nghiệp đã tới với Boseman khi anh chính thức gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai siêu anh hùng tới từ châu Phi Black Panther trong Captain America: Civil War vào tháng 5.2016. Hiện tại, ngôi sao 43 tuổi đang là cái tên được các nhà sản xuất Hollywood ưa chuộng. Khán giả sẽ được tái ngộ với Boseman qua các dự án phim tỉ đô như Ma rainey's black bottom, Da 5 bloods, The black child, Black panther II, Yasuke và Expatriate.