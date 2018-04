'Black Panther' chính thức vượt 'Titanic' về doanh thu phòng vé

Với 665,4 triệu USD trong nước, tác phẩm do tài tử da màu Chadwick Boseman đóng chính trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba trong lịch sử Bắc Mỹ. Hiện Black Panther chỉ xếp sau Star Wars: The Force Awakens và Avatar.

Tuy nhiên, theo thống kê của trang web Box Office Mojo, nếu tính đến tỉ giá USD bị lạm phát, bộ phim siêu anh hùng này đứng ở vị trí 34 trong danh sách phim cao nhất phòng vé ở thị trường nội địa.

Dù gì đi nữa, Black Panther xứng đáng là hiện tượng ở Hollywood khi phá vỡ kỷ lục phòng vé và rào cản văn hóa ở kinh đô điện ảnh vốn chỉ chuộng phim do người da trắng đóng chính. Tác phẩm với dàn sao da màu là Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan... đã thu được gần 1,3 tỉ USD trên toàn cầu kể từ khi ra rạp vào giữa tháng hai.

Ảnh: Paramount Pictures A Quiet Place đứng đầu doanh thu phòng vé tuần qua

Bất ngờ lớn nhất đối với doanh thu phòng vé tuần này là bộ phim kinh dị A Quiet Place (Vùng đất câm lặng) của Paramount. Phim đánh dấu sự trỗi dậy trở lại của dòng kinh dị sau thành công đến từ Split và Get Out hồi năm ngoái. Chỉ ba ngày ra rạp, tác phẩm do vợ chồng Joe Krasinski và Emily Blunt thủ diễn lập tức có lời, thu về 50 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong khi kinh phí chỉ vỏn vẹn 17 triệu USD.

Theo Variety, A Quiet Place nhận rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, đạt điểm gần như tuyệt đối trên Rotten Tomatoes. Chính vì được "truyền miệng tốt" trên mạng xã hội, tác phẩm của Paramount soán ngôi đầu bảng từ tay bom tấn khoa học viễn tưởng Ready Player One của Steven Spielberg, tuần này chỉ đạt 25 triệu USD. Tính ở thị trường toàn cầu, bộ phim do nhà Warner Bros. phát hành chạm mốc 391,3 triệu USD, khá khiêm tốn so với kinh phí đầu tư đến 175 triệu USD. Nếu không giữ tốt phong độ, có thể đây là dự án không có lời của Steven Spielberg.

Chốt Top 3 danh sách phim ăn khách tuần này là phim hài Blockers. Bộ phim nhà Universal có sự tham gia của John Cena và Leslie Mann thu về 21,4 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.