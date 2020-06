BlackPink hóa ma-nơ-canh quảng bá cho đĩa đơn mới

Với hình ảnh hóa ma-nơ-canh ấn tượng trong video này, BlackPink nhận không ít lời khen từ người hâm mộ như “các cô gái trông thật ảo diệu khi ngồi bên bàn đen! Tôi bắt đầu nghiện câu “How you like that” của Jennie rồi. Còn vài ngày nữa mà nôn nóng muốn phát rồ”, hay như “nhìn quái dị thật nhưng tò mò quá”. Nhiều người cho rằng đội ngũ stylish của YG Entertainment ưu ái Jennie, nên trông Jennie nổi bật và quyền lực hơn hẳn.

Theo trang Allkpop, BlackPink sẽ phát hành đĩa đơn How You Like That vào ngày 26.6. Trước đó, các cô gái nhà YG Entertainment “nhá hàng” bằng nhiều hình ảnh cực cá tính. Những hình ảnh poster của BlackPink chính thức được YG Entertainment công bố vào ngày 16.6 trên toàn bộ các nền tảng chính thức. Sự thay đổi trong kiểu tóc tạo nên ấn tượng mạnh mẽ, phong cách trang điểm ấn tượng càng tôn vinh vẻ đẹp cá tính của từng thành viên nhóm BlackPink.

Jennie gây ấn tượng với đôi mắt được nhấn nhá họa tiết lửa cách điệu màu hồng, tone sur tone cùng bộ nail có hoạ tiết tương tự. Ảnh: Allkpop

Trong bộ ảnh chụp các cô gái nhóm BlackPink ngày 20.6, Jennie gây ấn tượng với đôi mắt được nhấn nhá hoạ tiết lửa cách điệu màu hồng, tone sur tone cùng bộ nail có hoạ tiết tương tự.

MV “ON” Kinetic Manifesto Film của BTS cán mốc 200 triệu lượt xem Theo trang Soompi, tính đến ngày 21.6, MV “ON” Kinetic Manifesto Film của BTS đã đạt 200 triệu lượt xem trên YouTube sau 4 tháng phát hành. “ON” Kinetic Manifesto Film là MV mở đường cho sự trở lại của BTS trong năm 2020, được phát hành vào ngày 21.2. Có thể nói, năm 2020 đánh dấu bước thành công mới của nhóm BTS với album Map of the Soul: 7. Sản phẩm này không những thành công ở thị trường Hàn Quốc , mà còn bán chạy tại Mỹ.

Theo Sports Today, sau đĩa đơn mở đường How You Like That, BlackPink sẽ tiếp tục phát hành thêm ca khúc vào tháng 7 hoặc tháng 8 trước khi có full album đầu tiên trong sự nghiệp vào tháng 9.