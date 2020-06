BlackPink trở thành nhóm K-pop duy nhất có MV đạt 1,2 tỉ lượt xem

Thành tích nói trên của BlackPink cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của 4 cô gái nhà YG Entertainment trên mặt trận âm nhạc. Các video âm nhạc Hàn Quốc khác đạt được cột mốc trên tính đến thời điểm hiện tại là Gangnam Style (hơn 3,5 tỉ view) và Gentleman (hơn 1,3 tỉ view) - đều của danh ca PSY.

DDU-DU DDU-DU tiếp tục giúp BlackPink thiết lập kỷ lục mới Ảnh: Soompi

MV DDU-DU DDU-DU của BlackPink được phát hành vào ngày 15.6.2018 và sản phẩm âm nhạc này chỉ mất 2 năm, 13 ngày và 14 giờ để đạt cột mốc 1,2 tỉ người xem trên YouTube. Đây là ca khúc chủ đề nằm trong mini album đầu tiên của BlackPink mang tên Square up. Ca khúc gây sốt với âm nhạc bắt tai, vũ đạo ấn tượng và được cover lại ở khắp mọi nơi trên thế giới . Thậm chí, DDU-DU DDU-DU còn trở thành MV K-pop được xem nhiều nhất trên toàn thế giới cùng năm ra mắt.

Gần đây, vào ngày 28.6 (giờ địa phương), BlackPink có màn tái xuất ngoạn mục với ca khúc How You Like That nằm trong single cùng tên và đã xô đổ hàng loạt kỷ lục trên thế giới. How You Like That cũng trở thành MV của nhóm nhạc thần tượng cán mốc 100 triệu lượt xem YouTube nhanh nhất, phá vỡ thành tích mà Boy With Luv của BTS từng thiết lập trong quá khứ.