Bộ ba quái nhân của 'Glass' thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Sự trở lại của ba quái nhân The Horde, The Overseer và Mr. Glass đã gây sốt phòng vé Bắc Mỹ khi dễ dàng thống trị vị trí đầu bảng trong tuần đầu ra mắt. Phim ước tính thu về 45,6 triệu USD trong ba ngày công chiếu đầu tiên. Doanh thu cho phần mở màn của Bộ ba quái nhân đang khiến nhà sản xuất sung sướng khi số tiền thu về đã gấp hơn hai lần so với ngân sách sản xuất chỉ 20 triệu USD. Con số mở màn này cũng khả quan hơn nhiều với số tiền 40 triệu USD mà người tiền nhiệm Split (2016) đem về trong tuần đầu công chiếu tại thị trường nội địa.

ẢNH: UNIVERSAL Bộ ba quái nhân đang là một trong những phim mới nổi bật đầu năm 2019

Trên bình diện quốc tế, Glass đang được phân phối bởi Buena Vista International (trừ Trung Quốc) và thu về 48,5 triệu USD từ 55 thị trường. Dẫn đầu là Nga với ước tính 5,2 triệu USD, tiếp theo là Mexico (4,5 triệu USD), Anh (4,3 triệu USD), Pháp (3,4 triệu USD), Hàn Quốc và Đức (2,8 triệu USD), Úc (2,4 triệu USD)… Dựa theo doanh thu đem về từ chuỗi thị trường và thời gian tương tự, Glass kiếm được nhiều tiền hơn Split khoảng 13%.

(2011), Trợ lý hết ý nhận đươc nhiều bình luận tích cực từ khán giả trong nước ẢNH: STX FILMS Được làm lại từ câu chuyện của phim The IntouchablesTrợ lý hết ý nhận đươc nhiều bình luận tích cực từ khán giả trong nước

Sau màn ra mắt đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ, The Upside lui xuống vị trí á quân. Bước sang tuần thứ hai phát hành, Trợ lý hết ý chỉ giảm khoảng 23% doanh thu so với phần mở màn trước đó. Tác phẩm có sự tham gia của hai cây hài đình đám Bryan Cranston và Kevin Hart thu về 15,7 triệu USD, nâng tổng doanh thu trong nước lên mốc gần 44 triệu USD sau 10 ngày trình làng. Tính đến nay, The Upside cũng mang lại tổng cộng 4,1 triệu USD từ phòng vé quốc tế.

ẢNH: 20TH CENTURY FOX Dragon Ball Super: Broly là một trong những tác phẩm châu Á hiếm hoi được khán giả Bắc Mỹ ưa thích

Vị trí thứ ba bất ngờ thuộc về “kẻ ngoại đạo” Dragon Ball Super: Broly, tác phẩm đến từ các nhà làm phim Nhật Bản. Bộ anime thứ 20 của loạt phim về bảy viên ngọc rồng dù đã có mặt tại nhiều thị trường từ nhiều tuần nay nhưng mới chỉ ra mắt tại Bắc Mỹ với màn dạo đầu ước tính trị giá 10,6 triệu USD. Bước sang tuần thứ bảy phát hành tại phòng vé thế giới, Dragon Ball Super: Broly đã đem về thêm 5,3 triệu USD từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng doanh thu quốc tế lên mốc 65,8 triệu USD và sở hữu tổng doanh thu toàn cầu trị giá 87 triệu USD. Không quá bất ngờ khi Nhật Bản là thị trường đắt khách nhất của tác phẩm lấy cảm hứng từ bộ manga nổi tiếng xứ phù tang với 33,3 triệu USD.

Dường như sau năm tuần “càn quét” phòng vé Bắc Mỹ, Aquaman không còn là lựa chọn được ưa thích nhất mỗi khi khán giả ra rạp. Bằng chứng là tác phẩm siêu anh hùng của vũ trụ DC tiếp tục trượt hạng và hiện xếp ở vị trí thứ tư. Vừa qua, siêu phẩm hành động của đạo diễn James Wan thu về 10,3 triệu USD, đưa doanh thu trong nước chạm đến con số ấn tượng: 304,3 triệu USD.

ẢNH: WARNER BROS. Aquaman bắt đầu hạ nhiệt sau nhiều tuần ăn khách

Thị trường quốc tế của phim vẫn tiếp tục đem lại những con số khả quan. Tuy nhiên, số tiền 14,3 triệu USD từ 79 thị trường cho thấy Aquaman đang dần hạ nhiệt sau khi vừa chạm đến tham vọng tỉ đô vào tuần trước. Hiện doanh thu quốc tế của phim đang nằm ở mốc 759,1 triệu USD và doanh thu toàn cầu cán mốc 1,06 tỉ USD. Chỉ cần thêm 21 triệu USD nữa, bộ phim về đế vương Atlantis sẽ vượt mặt đàn anh The Dark Knight Rises để trở thành tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh DC có doanh thu cao nhất.

ẢNH: SONY Người nhện: Vũ trụ mới sắp trở thành Phim hoạt hình có doanh thu cao nhất của Sony

Nằm gọn trong Top 5 tiếp tục là “người quen” Spider-Man: Into The Spider-Verse. Phim hoạt hình vừa đoạt giải Quả cầu vàng 2019 mới góp thêm 7,25 triệu USD, đưa doanh thu nội địa của tác phẩm này lên mốc 158,3 triệu USD sau sáu tuần ra mắt khán giả trong nước. Người nhện: Vũ trụ mới đang cần thêm 9 triệu USD để vượt mặt Khách sạn huyền bí 2, trở thành phim hoạt hình có doanh thu nội địa cao nhất của hãng Sony. Cuộc đua doanh thu tại phòng vé quốc tế cũng vừa mang về cho Spider-Man: Into The Spider-Verse thêm 4,7 triệu USD. Hiện doanh thu toàn cầu của phim đang đạt 322 triệu USD.