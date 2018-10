'Bố dượng' chuyển giới của Kim Kardashian hối hận vì bầu cho ông Trump

Ngôi sao truyền hình thực tế 68 tuổi từng là một người đàn ông và đã chuyển đổi giới tính thành phụ nữ hồi năm 2015. Trong cuộc chạy đua cho ghế Tổng thống năm 2016, ngôi sao của chương trình Keeping Up with the Kardashians đã bỏ lá phiếu của mình cho ông Donald Trump.

Trong phát biểu mới nhất, Caitlyn Jenner nói rằng bà rất hối hận vì ủng hộ Tổng thống đương nhiệm và khẳng định rằng nhà lãnh đạo này đang khiến nhiều người chuyển giới cảm thấy bất mãn và bị xúc phạm nhân quyền. “Ông ta phớt lờ quyền lợi vốn có của chúng tôi. Ông ta sỉ nhục phẩm giá của chúng tôi. Và ông ta biến những người chuyển giới thành những con tốt chính trị khi ông ta đang tranh cử rồi nỗ lực chống lại chúng tôi khi ông ta đã đạt được vị trí”, cựu vận động viên sinh năm 1949 bày tỏ.

Bố ruột của siêu mẫu Kendall Jenner một lần nữa khẳng định bản thân thật sai lầm khi ủng hộ ông Trump và thật đau lòng khi cộng đồng chuyển giới đang phải hứng chịu những đòn tấn công nặng nề đến từ vị Tổng thống này.

Ảnh: Getty Images Caitlyn Jenner cho rằng Tổng thống Mỹ trước sau bất nhất: khi đang tranh cử, ông Trump khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT, nhưng từ khi nhậm chức đến nay ông chưa từng giữ đúng lời hứa đó

Thừa nhận những sai lầm trong quyết định bỏ phiếu của mình, Caitlyn Jenner khẳng định bản thân sẽ sửa sai. “Tôi không thể hỗ trợ bất cứ ai đang chống lại cộng đồng của mình. Tôi sẽ không ủng hộ Trump thêm nữa. Tôi sẽ lắng nghe những người chuyển giới nhiều hơn, học hỏi cách đấu tranh của họ và mạnh mẽ tiến lên phía trước”, bà bộc bạch. Caitlyn Jenner cũng cho biết sẽ dùng tiếng nói của mình để bảo vệ đặc quyền cá nhân, quyền lợi của cộng đồng LGBT.

Dù đã từng hết lòng ủng hộ ông Trump lên làm Tổng thống nhưng đây không phải là lần đầu tiên Caitlyn Jenner hối hận vì quyết định bỏ phiếu của mình. “Cha dượng” của Kim Kardashian đã từng chỉ trích người đứng đầu Nhà Trắng hồi tháng 2.2017. Nguyên nhân là vì chính quyền ông Trump bất ngờ rút "luật nhà vệ sinh” áp dụng cho học sinh, sinh viên chuyển giới mà chính quyền Obama đã đề ra. “Đây là một thảm họa nhưng ông có thể sửa sai nếu muốn. Ông từng hứa rằng ông sẽ bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT cơ mà”, Caitlyn Jenner bức xúc trên trang cá nhân.



Hôm 21.10, khi The New York Times đưa tin về một báo cáo theo đó Tổng thống Mỹ đương nhiệm đang xem xét đề xuất thắt chặt định nghĩa pháp lý về giới tính. Cụ thể, giới tính con người được xác định thông qua cơ quan sinh dục bẩm sinh và chỉ có điều đó mới được luật pháp công nhận. Thông tin này đã khiến Caitlyn Jenner vô cùng bức xúc và quyết định lên tiếng phản đối.

Quan điểm về giới tính của chính quyền ông Trump cũng vấp phải ý kiến của nhiều người. Ngày 23.10, nữ ca sĩ Lady Gaga đã công khai chống đối đề xuất mới này và dùng những lời lẽ nặng nề để lên án chính phủ.