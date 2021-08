Bộ VH-TT-DL giải thích vì sao nghệ sĩ Ái Như chưa là NSƯT

Tay trống Charlie Watts của nhóm nhạc Anh The Rolling Stones qua đời hôm 24.8, chỉ 3 tuần sau khi rút khỏi chuyến lưu diễn tại Mỹ sắp tới của ban nhạc vì lý do sức khỏe

Bài đánh giá sớm nhất đăng trên trang Rotten Tomatoes đã khen ngợi bom tấn Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (tựa Việt: Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân) và cho rằng "vũ trụ Marvel đã trở lại".