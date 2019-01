‘Bohemian Rhapsody’ tiếp tục chạm trán ‘A Star is Born’ trên đường đua tới Oscar 2019

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách vừa công bố là những cái tên xuất hiện ở các hạng mục quan trọng. Sau một mùa giải thất vọng tại Quả cầu vàng, A Star is Born đầy tham vọng với 8 đề cử ở Oscar gồm: Phim xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất… Trong khi đó, phim tài liệu về nhóm nhạc huyền thoại Queen tiếp tục nhận 5 đề cử từ chính đến phụ gồm: Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Biên tập phim xuất sắc nhất, Biên tập âm thanh xuất sắc nhất, Hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất.

ẢNH: WARNER BROS. Liệu A Star is Born có giúp Lady Gaga và Bradley Cooper tỏa sáng tại Oscar 2019?

Như vậy, Bohemian Rhapsody và phim ca nhạc remake của Lady Gaga sẽ lại đối đầu nảy lửa để giành tượng vàng danh giá ở mùa giải sắp tới. Nếu Bohemian Rhapsody vừa chiến thắng hai giải quan trong của Quả cầu vàng thì A Star is Born lại được trang Rotten Tomatoes chấm điểm cao hơn đối thủ với 90%. Điểm đáng lưu ý là phim chiến thắng hạng mục Phim hay nhất thường là những cái tên được đánh giá trên 90%. Thế nhưng, nhân tố gây bất ngờ nhất của Oscar năm nay phải kể đến Roma của đạo diễn Alfonso Cuarón với tổng cộng 10 đề cử ở các hạng mục lớn nhỏ. Đây được xem là đối thủ đủ sức cản đường đường cả A Star is Born lẫn Bohemian Rhapsody để được vinh danh.

Nhìn vào dàn “ngựa chiến” trên đường đua chạm tay vào tượng vàng danh giá, có thể thấy đây đều là những chiến binh quen mặt từng góp mặt trong danh sách đề của Quả cầu vàng lần thứ 76. Trong đó, tài tử Rami Malek của Bohemian Rhapsody tiếp tục cạnh tranh với Bradley Cooper (A Star is Born), Christian Bale (Vice) để tranh tài tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Dẫu Green Book vừa mất cơ hội chen chân vào đường đua Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2019 nhưng phim lại đưa đến cho Viggo Mortensen cơ hội lớn hơn tại Oscar năm nay khi có tên trong hạng mục kể trên. Ngoài ra, giải thưởng này còn có thêm sự xuất hiện của ứng cử viên đáng gờm khác là nghệ sĩ kỳ cựu Willem Dafoe (At Eternity's Gate).

ẢNH: NETFLIX Roma, nhân tố được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Oscar lần thứ 91 sau thành công tại Liên hoan phim Venice và Quả cầu vàng 2019

Ở đường đua của nghệ sĩ nữ, những cái tên quen thuộc vừa xuất hiện ở Quả cầu vàng như Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favourite), Lady Gaga (A Star Is Born) và Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) đều góp mặt trong đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Nếu tại Quả càu vàng, Roma không có chân trong hạng mục này thì đến Oscar, Yalitza Aparicio chính thức trở thành “ngựa chiến” giúp tác phẩm đến từ Mexico chạm tay đến tham vọng chính phục giải thưởng điện ảnh danh giá nhất.

Cuộc cạnh tranh sẽ trở nên khắc nghiệt hơn khi 5 cái tên trong đề cử này đều là những tên tuổi nhận được nhiều đánh giá cao từ giới phê bình. Trong khi đó, tại Quả cầu vàng vừa qua, Olivia Colman chinh phục cúp vàng Nữ diễn viên Hài/nhạc kịch xuất sắc nhất còn Glenn Close lại được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất. Yalitza Aparicio cũng không hề kém cạnh với màn thể hiện đột phá trong Roma giúp nghệ sĩ này nhận mưa lời khen tại Liên hoan phim Venice 2018 và đưa tác phẩm chiến thắng giải Sư tử vàng.

ẢNH: 20TH CENTURY FOX Olivia Colman hiện là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Hạng mục phim xuất sắc nhất tiếp tục gọi tên những “người cũ” của Quả cầu vàng. Black Panther làm nên lịch sử của dòng phim siêu anh hùng khi có mặt trong đề cử Phim hay nhất của Oscar lần thứ 91. Bên cạnh đó, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, Green Book, The Favourite, Roma, Vice, A Star is Born đều lần lượt có mặt ở giải thưởng quan trọng trên. Thế nhưng, siêu phẩm của Marvel có được xướng tên hay không lại là một câu hỏi khó trả lời bởi cuộc đua này vốn dành nhiều ưu ái cho dòng phim nghệ thuật hơn là các siêu phẩm mang tính giải trí cao.

Từ thời gian thông báo danh sách đề cử, các ứng cử viên có tên trong danh sách sẽ phải đợi hơn một tháng để biết những tên tuổi nào sẽ được vinh danh. Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 sẽ được tổ chức vào ngày 24.2 tại Los Angeles (Mỹ). Sân khấu trao giải năm nay sẽ không có MC chính do những ồn ào xoay quanh quá khứ kỳ thị giới tính của Kevin Hart, người vừa từ chối dẫn dắt lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Ngoài mối quan tâm dành cho danh sách đề cử và những nghi ngờ về chất lượng chương trình khi thiếu MC, không ít người đang đặt câu hỏi: Viện Hàn lâm sẽ làm gì để kéo khán giả theo dõi lễ trao giải sau khi họ vừa trải qua một mùa Oscar 2018 với tỉ suất người xem thấp nhất lịch sử?