Bom tấn 'Birds of Prey' chính thức có phần phim ăn theo chiếu trên HBO Max

Dự án ăn theo (spinoff) bom tấn Birds of Prey (Cathy Yan chỉ đạo) chưa có tiêu đề chính thức, chưa xác nhận đạo diễn thế nhưng trước mắt, phim dự kiến được sản xuất để chiếu trên nền tảng trực tuyến

Nguồn tin trên xác nhận, nội dung của phim không tập trung vào nhân vật Harley Quinn do nữ diễn viên Margot Robbie hóa thân mà sẽ tập trung khắc họa nhân vật Black Canary do Jurnee Smollett đóng. Nữ nghệ sĩ từng đảm nhận vai này trong Birds of Prey, từng sát cánh với Harley Quinn.