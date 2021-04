Bom tấn ‘Fast&Furious 9’ cùng loạt phim ngoại 'đổ bộ' rạp Việt vào tháng 5

Ngay từ hai tuần đầu tháng 5, hai phim ngoại thể loại kinh dị, giật giân sắp ra rạp Việt là Cầu hồn (tựa gốc: Seance) khởi chiếu 7.5 và Hố địa ngục (Superdeep) khởi chiếu 14.5.

Cầu hồn xây dựng câu chuyện ở một trường nữ sinh nội trú. Sự mất tích và cái chết bí ẩn của các nữ sinh sau buổi cầu hồn dần gợi mở một bí mật đen tối, được đan cài vào mạch phim thật bất ngờ, khiến khán giả không khỏi thót tim. Được mệnh danh là “Mean Girls phiên bản kinh dị”, Cầu hồn còn đặc biệt hấp dẫn khán giả bởi lối diễn xuất phá cách của dàn diễn viên trẻ, xinh đẹp như Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Ella-Rae Smith...

Khác với Cầu hồn, Hố địa ngục lấy bối cảnh hố khoan Kola – một cơ sở nghiên cứu bí mật của Nga từ năm 1984, qua đó phim kể về chuyến thám hiểm khám phá những bí mật tử thần của một nhóm nhà khoa học. Sự kết hợp của yếu tố khoa học, thám hiếm với kinh dị hứa hẹn đem lại trải nghiệm tò mò, nghẹt thở tới tận phút cuối cho khán giả. Hố địa ngục do Arseny Syuhin đạo diễn với diễn xuất của Milena Radulovic, Maksim Radugin, Nikita Dyuvbanov…

Một thể loại nữa cũng được khán giả Việt yêu thích là hành động, giật gân. Các pha chiến đấu mãn nhãn, cùng những phút gây giật mình đều xuất hiện trong Kẻ vô danh (Nobody). Khán giả có cơ hội chứng kiến màn hóa thân của nam chính Bob Odenkirk khi quyết tâm rũ bỏ lớp vỏ bọc của một người đàn ông trung niên nhẫn nhục, rất đỗi bình thường để bộc lộ con người thật của mình. Nhân dạng nào mới đích thực là con người thật của Kẻ vô danh? Phim sắp ra rạp ngày 7.5.

Sở hữu dàn diễn viên sáng giá của thế hệ diễn viên hiện đại và cổ điển, Giam cầm (The Mauritanian) ra rạp ngày 7.5 là tác phẩm giật gân dựa trên câu chuyện có thật về một tù nhân vô cớ bị bắt giam mà không cần xét xử suốt nhiều năm ròng rã chỉ vì nghi ngờ liên quan đến khủng bố.

Bị chính phủ Mỹ giam cầm vô cớ, Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) bị bỏ rơi trong vô vọng suốt nhiều năm dù không bị kết án. Luật sư Nancy Hollander (Jodie Foster) và Teri Duncan (Shailene Woodley) đối mặt với hy vọng mong manh và hàng loạt cản trở từ chính phủ để đòi lại công bằng cho thân chủ. Cùng với sự trợ giúp của trung tá Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), họ đã tìm ra được những bí mật kinh hoàng và âm mưu đen tối phía sau những vụ bắt bớ.

Ra rạp Việt từ ngày 14.5, phim Kẻ nguyền ta chết (Those Who Wish Me Dead) chứng kiến sự trở lại của minh tinh Angelina Jolie trong vai một người lính cứu hỏa. Cô trở thành người bảo vệ bất đắc dĩ cho cậu bé Connor (Finn Little đóng) - nhân chứng cuối cùng của một vụ trọng án - khỏi âm mưu ám sát tàn nhẫn của băng đảng giết thuê máu lạnh. Với mạch phim dồn dập, căng thẳng qua chỉ đạo của Taylor Sheridan cùng diễn xuất giàu cảm xúc của Angelina Jolie, Kẻ nguyền ta chết là lựa chọn lý tưởng cho những fan của dòng phim hành động nhưng lại thích một cốt truyện nhiều ý nghĩa.