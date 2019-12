'Bom xịt' phòng vé 'Cats' có khả năng lỗ hơn 100 triệu USD

Cats quy tụ dàn ngôi sao đình đám

Phim nhạc kịch Cats do Tom Hooper, người từng "ẵm" giải Oscar chỉ đạo. Tác phẩm chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên của tác giả Andrew Lloyd Webber là cuộc phiêu lưu, ca hát đầy màu sắc của những nhân vật mèo lai người nhằm kiếm tìm tự do và hạnh phúc. Tham gia dự án là dàn diễn viên tên tuổi của Hollywood như Idris Elba, Ian McKellen, Jennifer Hudson, nữ ca sĩ Taylor Swift... Thế nhưng, tên tuổi của diễn viên cùng khả năng chỉ đạo của Tom Hooper không cứu nổi chất lượng dở tệ của tác phẩm. Trên Rotten Tomatoes, phim được chấm 20% và bị nhiều nhà phê bình xem là một trong những thảm họa điện ảnh năm 2019.

Variety cho biết các nguồn tin bên trong Universal tiết lộ hãng lỗ hơn 100 triệu USD Ảnh: Universal

Theo tiết lộ trên trang Variety, Cats "ngốn" của hãng Universal 100 triệu USD kinh phí sản xuất, cộng thêm gần 100 triệu USD cho khâu quảng bá, ra mắt phim. Thế nhưng so với số tiền bỏ ra, sau gần 2 tuần xuất xưởng (từ ngày 20.12), tổng doanh thu toàn cầu của phim theo như cập nhật trên Box Office Mojo là trên 38,3 triệu USD (trên 17,8 triệu USD doanh thu nội địa và 20,5 triệu USD doanh thu quốc tế). Với số doanh thu khiêm tốn trong và ngoài nước như vậy, hiện chẳng thấm vào đâu so với kinh phí sản xuất bộ phim.

Thậm chí, đoàn làm phim đã tiếp tục tiêu thêm kinh phí để sửa chữa lại tạo hình của các nhân vật trong phim vì bị cho là khá kinh dị đối với khán giả. Bản phim đã qua chỉnh sửa được Universal gửi gấp cho các hãng phim ở Mỹ nhằm cải thiện tình hình khán giả đến rạp, song cũng chẳng mấy êm đẹp. Đây được xem là một trong những sự cố hi hữu trong ngành công nghiệp phim ảnh thế giới 2019.

Thua lỗ là chuyện hiển nhiên

Kinh phí tuôn ra như suối trong khi doanh thu kiểu nhỏ giọt, Variety nhận định Những chú mèo có khả năng lỗ hơn 100 triệu USD là chuyện hiển nhiên. Universal như ngồi trên đống lửa khi hy vọng trong thời gian tới, Cats có thể khiến khán giả Mỹ tiếp tục mở hầu bao ủng hộ phim, nâng doanh thu tại thị trường Mỹ lên mốc 30 triệu USD. Hãng cho xuất xưởng tác phẩm trước lễ Giáng sinh 2019 với chiến lược lễ lộc sẽ giúp phim kiếm bộn tiền. Cùng ra rạp một lượt với "bom tấn" Chiến tranh giữa các vì sao phần 9, trong khi phim này liên tục được hưởng lợi từ lễ lộc lẫn ngày thường (hiện doanh thu toàn cầu trên 725,5 triệu USD, tại nội địa thu trên 362,1 triệu USD) thì Cats bó chân chịu trận trong tình trạng ế ẩm.

Trong khi đang chiếu, Cats được chỉnh sửa phần kỹ xảo và cập nhật cho các rạp phim, điều này tiếp tục ngốn thêm kinh phí của hãng đầu tư Ảnh: Universal

Trước mắt, ngày mừng năm mới 1.1.2020 có thể là cơ hội giúp Cats tiếp tục kiếm thêm tiền, bù vào khoản lỗ khổng lồ của nó. Rất may cho hãng Universal bởi Cats không phải là "át chủ bài" của hãng năm nay. Bởi trước đó, những "con cưng" của hãng phim này giúp cho các nhà sản xuất lời to như: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (758,9 triệu USD toàn cầu), How to Train Your Dragon: The Hidden World (520,9 triệu USD toàn cầu), Good Boys (110,8 triệu USD), Yesterday (151,2 triệu USD) và Last Christmas (118,4 triệu USD).