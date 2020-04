'Bond girl' Honor Blackman ra đi ở tuổi 94

Người thân của Honor Blackman cho biết ngôi sao kỳ cựu qua đời vào hôm 5.4 vừa qua do tuổi cao sức yếu. “Thật đáng buồn khi chúng tôi phải thông báo về cái chết của bà Honor Blackman ở tuổi 94. Bà ấy đã ra đi yên bình trong vòng tay của những người thân yêu tại nhà riêng ở Lewes, Sussex”, gia đình của ngôi sao kỳ cựu này thông báo.

Người nhà của nữ diễn viên quá cố ca ngợi bà trong tuyên bố với truyền thông: “Không chỉ là một người mẹ, người bà đáng kính, Honor còn là một diễn viên với tài năng sáng tạo phong phú. Nhờ hội tụ sắc đẹp, trí thông minh, kỹ năng diễn xuất, giọng nói độc đáo cùng sự tận tụy trong công việc, bà đã có được một chỗ đứng nhất định trong giới phim ảnh và giải trí. Với sự tận tụy trong công việc, tác phong chuyên nghiệp và nỗ lực của mình, bà đã cống hiến nhiều bộ phim ảnh tuyệt vời cũng như những tác phẩm nhạc kịch gắn liền với thời đại chúng ta”.

Sự ra đi của Honor Blackman khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp, bạn bè không khỏi bất ngờ, tiếc nuối. Nam diễn viên hài David Walliams chia sẻ bức ảnh đáng nhớ của cố nghệ sĩ và gửi lời tiễn biệt: “Tạm biệt Honor Blackman, cô sẽ sống mãi với vai diễn Pussy Galore trong Goldfinger”. Nghệ sĩ Joe McGann đóng cùng Honor Blackman trong phim The Upper Hand tưởng nhớ đồng nghiệp quá cố: “Thật buồn khi nghe tin Honnor thân yêu đã mãi ra đi. Cô ấy là một phụ nữ tỏa sáng, hài hước và là một diễn viên tuyệt vời trên màn ảnh lẫn sân khấu. Tôi yêu từng ngày được làm việc với cô ấy và luôn quý mến, tôn trọng cô ấy bằng cả trái tim mình. Yên nghỉ nhé!”.

Honor Blackman sinh ra ở Plaistow, Essex, Anh. Bà học diễn xuất tại Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall trước khi xuất hiện trên màn ảnh với nhiều vai diễn ấn tượng. Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật , năm 1962, nghệ sĩ gạo cội này tạo nên đột phá với vai diễn Cathy Gale trong loạt phim truyền hình The Avengers. Khả năng diễn xuất và kỹ năng võ thuật ấn tượng của Honor Blackman trong tác phẩm kể trên đã giúp bà đến với vai diễn “ Bond girl ” Pussy Galore trong bộ phim thứ ba về James Bond có tên Goldfinger (1964). Ngôi sao quá cố cũng để lại gia tài phim ảnh đáng nể với các tác phẩm: Shalako, Jason and the Argonauts, The Upper Hand… Ngoài việc góp mặt trong nhiều bộ phim, Honor Blackman còn là tên tuổi xuất hiện trong loạt vở kịch nổi tiếng như: The Sound of Music, My Fair Lady, Cabaret...