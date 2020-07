'Bông hồng lai' K-pop Jeon Somi gia nhập công ty quản lý của BlackPink ở Mỹ

Được biết, Interscope Records là một thương hiệu thuộc Universal Music Group, ngôi nhà của các tên tuổi đình đám như BlackPink, Big Bang và iKon. Việc đầu quân về công ty này là bước đệm tốt để Jeon Somi "tấn công" sang thị trường quốc tế.

Về phía Jeon Somi, nữ ca sĩ hào hứng nói: "Tôi rất vui khi được gia nhập gia đình Interscope Records và Universal Music Group. Họ quản lý danh sách lớn các nghệ sĩ mà tôi yêu thích và có một lịch sử phát triển lâu dài. Tôi đang mong chờ những bước tiếp theo trong sự nghiệp và hy vọng đem âm nhạc của mình vươn ra thế giới".

Jeon Somi sinh năm 2001. Sau chương trình Produce 101, cô được xem là nữ thần tượng thế hệ mới nhờ nhan sắc lai Tây thu hút, thừa hưởng từ người cha mang quốc tịch Canada (gốc Đức) và người mẹ mang dòng máu Hàn Quốc. Cô từng đảm nhận vị trí trung tâm trong nhóm nhạc quốc dân I.O.I. Những ca khúc của I.O.I từng càn quét tất cả các bảng xếp hạng lớn nhỏ, đặc biệt là ca khúc Whatta man đem về cho nhóm 5 chiếc cúp từ các chương trình âm nhạc nổi tiếng hay Very Very Very chiến thắng giải Pefect All Kill của iChart.