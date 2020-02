'Bông hồng lai' Somi xinh đẹp trong lễ tốt nghiệp trung học

Loạt ảnh Jeon Somi tại buổi lễ tốt nghiệp nhận được nhiều lời khen từ dư luận. Trong những thời khắc tốt đẹp và cũng là bước ngoặc của cuộc đời học sinh, cô không giấu được gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Người đẹp luôn nở nụ cười tươi rói khi được báo chí, người hâm mộ chúc mừng.

Bên cạnh Jeon Somi, lễ tốt nghiệp trường Hanlim vào sáng 7.2 còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ như Ryu Jin và Chae Ryeong (nhóm Itzy), Lee Eui Woong, Lee Soo Min, Kim Cho Yeon…

Nữ ca sĩ trong ảnh tốt nghiệp và khi khoe thành tích học trước báo chí ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MK SPORTS

Được biết, Jeon Somo đã chính thức hoàn thành chương trình học của trường trung học nghệ thuật Hanlim (Seoul), khoa ứng dụng âm nhạc. Ngoài ra, ảnh tốt nghiệp của cô cũng khiến dân mạng sốc bởi quá xinh đẹp.

Chia sẻ với giới truyền thông, Somi cho biết quãng thời gian học tại trường Hanlim rất có ý nghĩa và bản thân cảm thấy có chút tiếc nuối khi tốt nghiệp, rời xa trường. Đồng thời, cô tiết lộ đang sản xuất nhiều ca khúc và hứa hẹn sẽ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật hơn nữa trong năm nay.

Người đẹp đáng yêu và năng động tạo dáng độc lạ cùng bằng tốt nghiệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MK SPORTS

Hiện Jeon Somi trực thuộc The Black Label, công ty con của YG Entertainment. Tháng 6 năm ngoái, cô ra mắt với single solo đầu tay mang tên Birthday. Ca khúc đạt được thành tích khả quan trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Trước đó, cô từng là thành viên hụt của nhóm nhạc nữ Twice.

Về sau, mỹ nhân 9X này ra mắt trong vai trò một mẩu của I.O.I sau khi đứng nhất chương trình Produce 101 mùa 1. Đáng tiếc, I.O.I chỉ hoạt động 1 năm và tan rã đầu năm 2017. Sau đó, cô lại tiếp tục gia nhập nhóm nhạc dự án Unnies của chương trình Sister's Slam Dunk mùa 2. Unnies cũng có “tuổi thọ” rất ngắn.

Các sao Hàn khác trong ngày lễ tốt nghiệp ở Hanlim sáng 7.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH OSEN

Song song với sự nghiệp ca hát, Jeon Somi còn được săn đón nồng nhiệt nhờ vẻ đẹp lai độc đáo và ngoại hình quyến rũ. Cô đang là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng ở xứ kim chi. Giọng ca 19 tuổi mang hai dòng máu Hàn Quốc và Canada. Đặc biệt, bố của nữ nghệ sĩ, ông Matthew Douma cũng là một người nổi tiếng. Ông từng tham gia phim Ode to my father, Kill me Heal me, Hậu duệ mặt trời.