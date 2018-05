'Border' chiến thắng Nhãn quan độc đáo, phim của Lý Nhã Kỳ trắng tay tại Cannes

Thông tin trên trang web chính thức của LHP Cannes cho biết Nhãn quan độc đáo có sự tranh tài của 18 bộ phim, trong đó 6 tác phẩm do những đạo diễn mới toanh thực hiện. Lý Nhã Kỳ cũng góp mặt tại đề cử này với vai trò nhà đồng sản xuất của Angel Face (Vanessa Filho đạo diễn).

Dưới sự chủ trì của diễn viên người Mỹ gốc Puerto Rico Benicio Del Toro, ban giám khảo gồm có Annemarie Jacir (đạo diễn - biên kịch người Palestine), Kantemir Balagov (đạo diễn Nga), Virginie Ledoyen (nữ diễn viên Pháp) và Julie Huntsinger (Giám đốc điều hành Liên hoan phim Telluride) đã cho công bố các hạng mục đoạt giải. Theo đó Nhãn quan độc đáo thuộc về tác phẩm Border do Ali Abbasi cầm trịch.

Phim được đánh giá có nhiều lớp nghĩa, kết hợp chuyện dân gian siêu năng lực và chủ nghĩa hiện thực xã hội để phản ánh ý tưởng về chuyện sống theo bộ lạc, phân biệt chủng tộc và nỗi sợ tâm linh.

Kịch bản gốc xuất sắc nhất thuộc về Sofia của Meryem Benm’barek. Giải diễn xuất duy nhất được trao cho nam diễn viên Victor Polster phim Girl, đạo diễn bởi Lukas Dhont. Giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục này cũng xướng tên Sergei Loznitsa với phim Donbass. Tác phẩm cuối cùng được vinh danh là The Dead and the Others của bộ đôi Joao Salaviza và Renee Nader Messora, nhận Giải đặc biệt của ban giám khảo.