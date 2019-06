Brad Pitt phản ứng dữ dội khi bị sử dụng hình ảnh chống lại cộng đồng LGBT

Theo The Guardian, chiến dịch “Straight Pride” đã sử dụng hình ảnh của nam tài tử gạo cội Brad Pitt để cổ vũ cho phong trào tự hào vì là người dị tính, hoạt động này ra đời với mục đích phủ nhận và chế giễu chiến dịch “Gay Pride” hay “LGBT Pride” (tạm dịch: Tự hào vì là thành viên của cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới). Đơn vị này cho rằng các phong trào trên là không cần thiết và khiến cho những người dị tính cảm thấy “bị áp bức”.

Tuy nhiên, điều đáng nói, những lãnh đạo của chiến dịch này đã sử dụng hình ảnh của nam diễn viên “bom tấn” World War Z mà không có sự cho phép. Đáng nói hơn, hoạt động Super Happy Fun America của họ đã tự ý dùng chân dung ngôi sao xứ cờ hoa như một hình ảnh đại diện cho phong trào này.

Ảnh: Super Happy Fun America Trang Super Happy Fun America nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh của Brad Pitt sau khi bị phản ứng

Chia sẻ với thờ The Hollywood Reporter, người phát ngôn của diễn viên Once Upon a Time... in Hollywood cho biết đã chính thức yêu cầu nhóm này ngừng lạm dụng tên tuổi và chân dung của nam tài tử. Về phía nam diễn viên, anh cho biết việc mình kết hôn với minh tinh điện ảnh Angelina Jolie là khuynh hướng tính dục như bao người khác. Hoạt động này không liên quan gì đến việc anh ủng hộ hay bác bỏ giới tính nào trong xã hội.

Đáng chú ý, các phong trào trong khuôn khổ của “Straight Pride” chưa được cấp giấy phép hoạt động cũng như bị tổ chức FBI phân loại là nhóm thuộc cánh cực đoan. Trước đó, trang web Super Happy Fun America đã ngang nhiên đăng tải hai bức ảnh của Brad Pitt và tuyên bố: “Chúc mừng ông Pitt vì đã trở thành gương mặt đại diện của phong trào dân quyền quan trọng này”.

Sau khi bị phản ứng từ phía nam nghệ sĩ, trang chủ của website đã nhanh chóng sửa đổi thông tin và lựa chọn Milo Yiannopoulos làm “linh vật”. Diễn giả này từng gây tranh cãi và nhận không ít “gạch đá” từ dư luận thông qua những quan điểm cực đoan như chê bai đạo Hồi, chế giễu phong trào nữ quyền…

Ảnh: Chụp màn hình Twitter Nam diễn viên Chris Evans cũng lên tiếng phản ứng về phong trào này

Ngoài sự phản ứng gay gắt của nam diễn viên 55 tuổi, ngôi sao Chris Evans trong “bom tấn thế kỷ” Avengers: Endgame cũng lên tiếng phản đối. Nam diễn viên trong vai Captain America mô tả những hoạt động và đề xuất của nhóm “Straight Pride” cho xã hội không khác gì việc những đứa trẻ mới chập chững biết đi.