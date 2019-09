Brad Pitt tiết lộ cuộc sống riêng sau đổ vỡ hôn nhân với Angelina Jolie

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với NPR, nam diễn viên đã có những chia sẻ về tác phẩm vừa ra mắt cũng như cuộc sống riêng tư. Khi được hỏi liệu việc ly hôn với Angelina Jolie có làm giảm phong độ diễn xuất của anh hay không, Brad Pitt thản nhiên đáp lại: “Tôi sẵn lòng tìm hiểu, cân nhắc nếu có một kịch bản nào khiến tôi vấp phải điều đó. Sự đổ vỡ của hôn nhân sẽ giúp con người ta trải nghiệm được nhiều bài học mới trong cuộc sống. Mọi người (tôi đang nói chung chung chứ không quy chụp tất cả) cần phải hiểu rằng bản thân tôi biết rõ khả năng của mình đến đâu và mình sẽ có thể làm tốt cái gì hơn”. Trong quá trình trả lời, nam diễn viên né tránh nhắc đến tên của vợ cũ.

Hồi đầu tháng 9.2019, trong trò chuyện với tờ The New York Times, Brad Pitt cũng tiết lộ rằng bản thân đã nghiện rượu từ lâu và phải đến khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào năm 2016, nam diễn viên mới quyết tâm cai rượu. Theo chia sẻ của ông bố 6 con, sau tan vỡ, anh đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Alcoholic Anonymous - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ những người nghiện rượu để thoát khỏi những trận say xỉn không kiểm soát. “Tôi đã cố gắng để cải thiện mọi thứ mà mình có thể làm, thế nên tôi quyết định bỏ rượu”, Brad Pitt kể lại.

Hồi năm 2017, nam diễn viên từng tiếp lộ với GQ Style rằng bản thân đã chấm dứt nhiều thói hư tật xấu kể từ khi lập gia đình. Tuy nhiên, sau ly hôn, anh gặp phải những vấn đề bế tắc đến mức chỉ còn cách ngập trong men rượu ẢNH: SHUTTERSTOCK

Bên cạnh chuyện đổ vỡ với Angelina Jolie, Brad Pitt đang thu hút sự chú ý của truyền thông Hollywood với tin đồn hẹn hò tình mới. Cụ thể, hôm 25.9, nhiều trang báo Mỹ đưa tin nam diễn viên 56 tuổi đang bí mật cặp kè với nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa. Nguồn tin của US Weekly tiết lộ cặp đôi gặp nhau vào năm 2018 khi cùng dự một sự kiện từ thiện. “Lúc ấy, họ ngồi cạnh nhau và cười đùa suốt đêm với đối phương”, người này khẳng định. Thậm chí, có thông tin cho rằng tài tử loạt phim Ocean’s và tình mới đã bắt đầu qua lại trong ba tháng nay, tính cách tốt bụng, mạnh mẽ của bạn gái khiến Brad Pitt mê đắm. Cùng ngày, trang E!News lại phản hồi tin đồn hẹn hò của nam diễn viên bằng cách khẳng định anh và “người tình tin đồn” không phải đang yêu và cả hai chỉ giữ mối quan hệ bạn bè xã giao.

Brad Pitt một làn nữa vướng tin đồn tình cảm và Sat Hari Khalsa trở thành mỹ nhân mới nhất trong danh sách những "người tình tin đồn" của tài tử đình đám ẢNH: BACKGRID

Kể từ khi độc thân, Brad Pitt vướng không ít tin đồn tình cảm với nhiều bóng hồng khác nhau như: Charlize Theron, Margot Robbie, Kate Hudson, Sienna Miller, nữ kiến trúc sư Neri Oxman… Thậm chí, nghệ sĩ sinh năm 1953 nhiều lần được cho là đã “nối lại tình xưa” với vợ cũ Jennifer Aniston. Tuy nhiên, ông bố 6 con không quan tâm đến những lời đồn đoán. Sau đổ vỡ, Brad Pitt dành trọn thời gian cho điện ảnh. Nam diễn viên đang được đánh giá cao nhờ diễn xuất trong siêu phẩm du hành không gian Ad Astra vừa ra mắt vào cuối tuần qua. Trước đó ít lâu, tài tử 56 tuổi cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực với màn thể hiện trong phim Once Upon a Time in Hollywood đóng cùng Leonardo DiCaprio.