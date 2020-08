Brandy phát hành album âm nhạc mới sau 8 năm

Theo Variety, sau 8 năm không phát hành sản phẩm mới , nữ ca sĩ Brandy đã trở lại với âm nhạc thông qua album thứ 7 mang tên B7, vừa ra mắt vào ngày 31.7. Hai hãng thu âm Brand Nu và eOne Urban chịu trách nhiệm thực hiện.

Album gồm 15 bài hát được Brandy đồng sáng tác và đồng sản xuất, hợp tác với Chance the Rapper, Daniel Caesar và con gái cô - Sy’rai. Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm với công ty quản lý cũ của cô -Chameleon Entertainment, Brandy nói với tạp chí Rolling Stone rằng cuối cùng cô đã tìm thấy tự do với dự án mới này. "Tôi đã đặt mọi thứ có thể vào dự án này. Thật tuyệt vời vì tôi có cơ hội thực sự đào sâu những cảm xúc và sáng tác các ca khúc từ trái tim mình", Brandy nói và bộc bạch: "Đối với tôi, âm nhạc là phương pháp hữu hiệu để thoát khỏi những khó khăn và chữa lành mọi vết thương".

Brandy toả sáng trên sân khấu Ảnh: NewsRantz

Mặc dù Brandy đã giải quyết những vướng mắc với công ty quản lý Chameleon vào năm 2017, nữ ca sĩ không vội ra sản phẩm ngay mà dành thời gian để chuẩn bị cho sự trở lại của mình thật chất lượng với B7. Cô nói trên Variety: "Tôi rất vui vì tôi đã không vội vàng với sản phẩm của mình. Khi bạn vắng mặt trong âm nhạc quá lâu, bạn muốn chắc chắn rằng khi trở lại, bạn sẽ đem theo một tác phẩm hay nhất".

Trước đó, sau khi phát hành album thứ sáu Two Eleven (năm 2012), Brandy đã tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô xuất hiện lần đầu trên sân khấu với vai Roxie Hart trong Chicago và tham gia bộ phim sitcom Zoe Ever After.

Album âm nhạc B7 phát hành vào ngày 31.7 đi kèm với một MV cho ca khúc Borderline. Đây là một sáng tác thuộc thể loại ballad đầy tâm trạng, nói về những tổn thương và mất mát trong cuộc sống của con người.

Brandy sinh ngày 11.2.1979, là nữ ca sĩ - diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Trong hơn 20 năm sự nghiệp, album phòng thu thứ hai của cô - Never Say Never đã bán được 16 triệu bản trên toàn cầu. Album này cũng mang về cho Brandy giải Grammy đầu tiên vào năm 1999.