Britney Spears gọi những phim tài liệu về mình là 'đạo đức giả'

Mạng FX của Walt Disney và báo The New York Times đã phát hành phim Framing Britney Spears vào tháng 2.2021. Bộ phim tài liệu kể lại thời nữ ca sĩ còn là một thiếu niên, đến lúc nổi tiếng thế giới và kèm theo đó là sự giám sát của phương tiện truyền thông tiếp theo là những bi kịch đời cô. Và trong tháng 5, kênh BBC phát hành phim The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorhip ở Anh. Phim sẽ ra mắt tại Mỹ và Canada từ ngày 11.5 thông qua dịch vụ phát trực tuyến BBC Select.

Trong một bài đăng trên Instagram, Britney Spears không nêu tên các bộ phim tài liệu nhưng nói rằng: “Rất nhiều phim tài liệu về tôi trong năm nay với những cảnh quay của người khác nhưng lại nói về cuộc sống của tôi. Những bộ phim tài liệu này thật đạo đức giả. Trong phim họ chỉ trích các phương tiện truyền thông rồi sau đó làm điều tương tự”.

Vào tháng 3.2021, Britney Spears cho biết cô đã khóc trong hai tuần sau khi xem một phần của Framing Britney Spears.

Britney Spears (40 tuổi) và cha – ông Jamie Spears (68 tuổi) ẢNH: PEOPLE

Ngày 4.5, đại diện kênh BBC khẳng định rằng phim tài liệu của họ “khám phá những phức tạp xung quanh trách nhiệm quản lý tài sản của nữ ca sĩ với sự cẩn thận, nhạy cảm”. Trong khi đó, người phát ngôn của tờ The New York Times từ chối bình luận.

Britney Spears - nổi tiếng toàn cầu vào năm 1998 với bản hit Baby One More Time - đang thưa kiện tại tòa án về việc tìm cách thay thế cha, người đang quản lý cô và tài sản. Ông Jamie Spears được tòa bổ nhiệm là người giám hộ vào năm 2008 sau khi con gái nhập viện để điều trị tâm thần do ly dị chồng.

Người hâm mộ của cô ấy đã thể hiện sự ủng hộ của họ trên phương tiện truyền thông xã hội với phong trào # We’reSorryBritney và #FreeBritney. Britney Spears dự kiến sẽ trực tiếp hầu tòa Los Angeles (Mỹ) vào tháng 6 tới.

Trong bài đăng trên Instagram, Britney Spears nói: “Mặc dù tôi từng có một số thời điểm khá khó khăn trong cuộc sống của mình nhưng cũng tràn đầy khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc sống cùng gia đình và bạn bè. Tôi nghĩ rằng truyền thông đang quan tâm nhiều hơn đến mặt tối của người nổi tiếng”.