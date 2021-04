Britney Spears sẽ trực tiếp đến tòa án Los Angeles nói về quyền quản lý tài sản

Britney Spears (40 tuổi) được tòa án chỉ định người quản lý tài sản từ năm 2008 nhưng hiếm khi tham gia các phiên tòa và không bình luận công khai về thỏa thuận pháp lý mà tòa án chỉ định người có quyền kiểm soát các vấn đề cá nhân lẫn tài chính của cô, bao gồm điều trị y tế, an ninh, sự nghiệp âm nhạc.

“Khách hàng của tôi (Britney Spears) đã yêu cầu một buổi điều trần để cô ấy có thể trực tiếp nói chuyện với tòa án”, Samuel Ingham - luật sư của nữ ca sĩ nói với tòa án hôm 27.4. Thẩm phán ấn định phiên điều trần vào ngày 23.6 để Britney Spears nói chuyện trước tòa.

Cha của nữ ca sĩ, ông Jamie Spears được tòa án bổ nhiệm làm người quản lý con gái mình vào năm 2008 khi ngôi sao nhạc pop phải nhập viện điều trị tâm thần sau vụ đổ vỡ hôn nhân.

Britney Spears trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu cách đây 20 năm với những bản hit như Baby One More Time, Toxic… Năm ngoái thông qua luật sư cô nói rõ không còn muốn cha mình dính líu đến chuyện quản lý cá nhân và tài sản nữa.

Mọi nỗ lực trước đó để loại bỏ ông Jamie Spears đã thất bại vào tháng 8.2020 và phiên điều trần vào ngày 27.4 về yêu cầu mới nhằm thay thế ông bằng một người khác đã bị hoãn lại cho đến tháng 7.

Vivian Thoreen, luật sư của Jamie Spears, cho biết trong các cuộc phỏng vấn vào tháng trước rằng ngôi sao nhạc pop chưa bao giờ yêu cầu chấm dứt thỏa thuận pháp lý.

Britney Spears không biểu diễn trước công chúng kể từ tháng 10.2018, mặc dù cô thường xuyên đăng ảnh và video những cảnh đang nhảy tại ngôi nhà ở Los Angeles. Năm 2019, cô từng nhập viện một thời gian ngắn để điều trị tâm thần.

Việc phát hành bộ phim tài liệu truyền hình Framing Britney Spears của The New York Times vào tháng 2.2021 gây chú ý dư luận, xem xét kỹ lưỡng hơn về vụ tranh chấp quyền quản lý tài sản. Một số nghệ sĩ Mỹ và người hâm mộ đang đấu tranh, kêu gọi “trả tự do cho Britney” qua phong trào #FreeBritney.