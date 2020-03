'Broadcasting on your side' ngừng ghi hình vì khách mời nghi bị nhiễm Covid-19

Do lo sợ dịch bệnh Covid-19, nhà sản xuất chương trình Broadcasting on your side đã kiểm tra quá trình đi lại cũng như tình trạng sức khỏe của toàn bộ khách mời tham gia chương trình. Khách mời tham dự chương trình Broadcasting on your side Ảnh: Channel.vline.tv

Người đại diện chương trình Broadcasting on your side đã nói với trang OSEN rằng: “Với sự lây lan hiện tại của dịch bệnh Covid-19, đội ngũ sản xuất chương trình đã phỏng vấn trước tất cả khách mời nổi tiếng cũng như không phải người nổi tiếng xuất hiện tại sự kiện. Chúng tôi đã kiểm tra xem họ đã đi đến các khu vực có nguy cơ cao từ sau ngày 1.2 đến nay và tình trạng sức khỏe hiện tại của họ. Để ghi hình chương trình Broadcasting on your side vào hôm 7.3, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt từng người, chặn khu vực quay phim để ngăn người ngoài vào và khử trùng các khu vực quan trọng vào ngày hôm đó. Khi chúng tôi đang ghi hình thì phát hiện một khách mời không nổi tiếng có dấu hiệu bị sốt, vì vậy để đảm bảo an toàn cho mọi người, chúng tôi đã ngừng quay”.

Vì mục đích phòng bệnh nên người này vẫn được xét nghiệm có dấu hiệu nhiễm bệnh Covid-19 không và kết quả sẽ được công bố vào hôm nay (9.3) theo giờ Hàn Quốc.