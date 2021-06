Bruce Springsteen biểu diễn solo tại Broadway vào tháng 6

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ Bruce Springsteen sẽ mở màn đêm trình diễn solo Springsteen On Broadway vào ngày 27.6 tại Nhà hát St.James thuộc khu Broadway (New York), sau đó là những buổi diễn khác cho đến ngày 4.9. Các nhà sản xuất chương trình thông báo thông tin trên vào hôm 7.6. Khán giả phải cung cấp đủ bằng chứng về việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 để được tham dự. Một số vở của sân khấu Broadway cũng ấn định ngày diễn trở lại từ 4.8.

Bruce Springsteen (72 tuổi) tuyên bố: “Tôi rất thích đêm diễn Springsteen On Broadway và rất vui khi được yêu cầu diễn lại chương trình như một phần trong quá trình mở cửa trở lại của Broadway”.

Chủ nhân 2 album đình đám Born To Run, Born in The USA cùng hàng loạt giải Grammy, Quả cầu vàng và Oscar lần đầu tiên biểu diễn một chương trình âm nhạc pha trộn giữa câu chuyện cá nhân với những bài hát chọn lọc được chơi trên guitar, piano đã bán hết vé cho khán giả trên sân khấu Broadway từ tháng 10.2017 đến tháng 12.2018 với 113 triệu USD tiền vé cho tổng cộng 223.585 lượt khán giả.

Quảng cáo đêm diễn của Bruce Springsteen tại Broadway ẢNH: REUTERS

Các buổi biểu diễn của Bruce Springsteen tại Broadway bị gián đoạn từ tháng 3.2020 vì đại dịch Covid-19. Gần đây nhiều vở nhạc kịch công bố ngày biểu diễn trở lại bắt đầu từ tháng 8 và tháng 9.2021. Việc thực hiện phòng chống Covid-19 cũng như sử dụng khẩu trang cho dàn diễn viên (khi tập vở), ê kíp hậu đài và khán giả vẫn được áp dụng tại Broadway. Tuy nhiên, đêm diễn của Bruce Springsteen được cho là sự kiện đầu tiên quy định việc tiêm phòng Covid-19 là bắt buộc đối với khán giả tham dự.

Vé cho đêm diễn mở màn trở lại này được bán từ ngày 10.6. Số tiền thu được từ đêm khai mạc chương trình của Bruce Springsteen sẽ được chuyển đến bốn tổ chức từ thiện nhằm cung cấp thực phẩm và cứu trợ đại dịch Covid-19 cho người dân New York và bang New Jersey - quê hương của nam danh ca.