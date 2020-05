Bryan Adams xin lỗi vì đổ thừa người ăn thịt dơi làm lây lan dịch Covid-19

Hãng Reuters đưa tin, bài viết của Bryan Adams (60 tuổi) bị dư luận lên án rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội. Amy Go, Chủ tịch Cộng đồng người Hoa ở Canada nói với Đài Phát thanh Canada rằng các bình luận của ca sĩ là “phân biệt chủng tộc”. Bryan Adams đưa ra những bình luận trong bài đăng trên Instagram hôm 11.5, khi ông đề cập đến việc hủy bỏ buổi hòa nhạc của mình tại Royal Albert Hall ở London (Anh) do Covid-19.

Bryan Adams trở thành ngôi sao ca nhạc toàn cầu vào thập niên 1980-1990 ẢNH: BBC

Trong lời xin lỗi của mình đăng trên Instagram, Bryan Adams nói rằng ông không cố ý: “Tôi gửi lời xin lỗi đến bất kỳ ai mà tôi đã xúc phạm. Tôi chỉ muốn lên án sự tàn ác khủng khiếp đối với động vật ở những khu chợ ẩm ướt - là nơi virus có thể lây lan và thúc đẩy việc ăn chay trong cộng đồng”.

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng loại virus này có nguồn gốc từ một khu chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc , mặc dù có giả thuyết cho rằng SARS-Cov-2 xuất hiện từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ các cáo buộc này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa bằng chứng cho thấy virus SARS-Cov-2 có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt ở loài dơi trước khi lây sang người qua vật chủ trung gian và không có bằng chứng nào cho thấy virus được tạo ra bởi con người.

Thời gian qua, tại nhiều quốc gia trên thế giới đã gia tăng các cuộc tấn công, phân biệt chủng tộc đối với người gốc Á do tức giận khi cho rằng virus SARS-Cov-2 phát sinh từ nhóm người này.

Bryan Adams trở thành ngôi sao ca nhạc toàn cầu vào thập niên 1980-1990 với các bản hit Summer of '69, Run to you, Heaven, Everything I Do (Do it for You)… Sinh ra ở Kingston, Ontario (Canada), Bryan Adams hiện đang sống ở London và là người ăn chay trường.