BTS bất ngờ trình diễn 'ON' tại nhà ga tàu điện ngầm ở New York

Ngày 24.2 (giờ Mỹ), BTS xuất hiện trên show truyền hình nổi tiếng của Mỹ mang tên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Đây là lần thứ hai BTS quay lại chương trình này. Sự xuất hiện của BTS được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt vì đây là lần đầu tiên 7 chàng trai trình diễn ON – ca khúc chủ đề của album Map of the Soul: 7 vừa ra mắt ngày 21.2.

Màn trình diễn được mong chờ

Các chàng trai BTS đã được Jimmy Fallon dẫn đi xung quanh thành phố New York bằng tàu điện ngầm và cùng nhau trò chuyện về album mới nhất Map of the Soul: 7. BTS được Jimmy Fallon dẫn đến nhiều địa điểm nổi tiếng ở New York, trong đó có cửa hàng thức ăn nổi tiếng Katz’s Deli. Tại đây, BTS có trải nghiệm thú vị khi hóa thân thành nhân viên phục vụ bán bánh sandwich bán thời gian.

Jimmy Fallon dẫn BTS dạo quanh thành phố New York bằng tàu điện ngầm Ảnh: Koreaboo BTS có mặt tại cửa hàng thức ăn Katz’s Deli Ảnh: NBC

Phần được mong đợi nhất là màn trình diễn ca khúc ON. Thay vì biểu diễn ở trường quay, BTS đã biểu diễn ca khúc ON tại nhà ga Grand Central Terminal ở New York. Đây là địa điểm vô cùng nổi tiếng, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Mỹ như Midnight Run, The Avengers… Theo trang Allkpop, tại nhà ga trung tâm của New York, BTS và dàn vũ công tái hiện màn vũ đạo đầy mãn nhãn như bước ra từ trong MV.

BTS khiến khán giả ngất ngây nhờ khả năng hát live “sung sức” dù phải thực hiện nhiều động tác vũ đạo khó. ON là một ca khúc được đánh giá có vũ đạo khó nhất trong tất cả các ca khúc của BTS từ trước đến nay, mức độ khó tăng thêm một bậc khi BTS trình diễn liên tục, không có bất kỳ đoạn nghỉ nào giữa các phần hát và còn phải hát live.

BTS xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Ảnh: NBC

Trước chương trình diễn ra vài ngày, BTS từng hé lộ với người hâm mộ rằng đây sẽ là màn trình diễn hoành tráng nhất từ trước tới nay khiến ai cũng mong chờ để được xem màn trình diễn sân khấu đầu tiên của BTS tại một địa điểm nổi tiếng thế giới . Để có màn trình diễn này, Jimmy Fallon tiết lộ: “BTS đã ghi hình cho màn trình diễn này 4-5 lần, từ 2 giờ sáng tới 4 giờ sáng để đem lại màn trình diễn tốt nhất”.