BTS có MV thứ hai vượt mốc 1 tỉ lượt xem

MV Boy With Luv của BTS đạt được thành tích trên trong thời gian 1 năm, 6 tháng và 12 ngày sau khi chính thức được phát hành vào hôm 12.4.2019. Với thành tích này, BTS cũng là nhóm nhạc nam Hàn Quốc có video âm nhạc (MV) cán mốc 1 tỉ lượt xem nhanh nhất lịch sử K-pop.

BTS tiếp tục thiết lập thành tích mới với MV Boy With Luv

Boy With Luv là MV thứ hai của BTS đạt 1 tỉ lượt xem trên YouTube. Trước đó, MV DNA của nhóm từng vượt mốc 1 tỉ lượt xem từ đầu tháng 6 (thời điểm album được phát hành trên YouTube là tháng 9.2017). Đây là ca khúc chính của nhóm trong album Love Yourself: Her, đồng thời là ca khúc đầu tiên của một nhóm nhạc Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và bảng xếp hạng album ăn khách nhất nước Mỹ Billboard 200.